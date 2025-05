EcoFlow Wave 3: Kompakte Klimaanlage mit Akku-Option startet

EcoFlow bietet die tragbare Klimaanlage Wave 3 jetzt auch in Deutschland an. Das Gerät wurde im vergangenen Monat in den USA vorgestellt und lässt sich hierzulande zum Einführungspreis bestellen.

Bei der kompakten Klimaanlage handelt es sich um eine Weiterentwicklung der EcoFlow Wave 2. Das neue Modell verfügt über eine um rund 20 Prozent gesteigerte Kühlleistung, die Heizleistung des Geräts wurde um etwas mehr als zehn Prozent verbessert.

Mit Steckdose oder Solarpanels laden

Der Slogan „Klimaanlage für unterwegs“ begründet sich einerseits durch die kompakte Bauform der EcoFlow Wave 3. Darüber hinaus bietet der Hersteller aber auch einen passenden Zusatzakku an, mit dessen Hilfe man das Gerät bis zu acht Stunden lang auch ohne Steckdose betreiben kann. Ansonsten kann die Wave 3 an einer gewöhnlichen Steckdose oder in Verbindung mit einer Powerstation betrieben werden.

Der optionale Zusatzakku findet an der Unterseite der Wave 3 seinen Platz und kann dank eines vorhandenen XT60-Anschlusses direkt mit einem Solarpanel, an einer gewöhnlichen Steckdose oder im Auto aufgeladen werden. Im besten Fall sind die 1.024 Wattstunden in knapp zwei Stunden aufgefüllt.

Die maximale Kühlleistung beziffert EcoFlow mit 1.800 Watt (6.100 BTU). Die Heizleistung wird mit maximal 2.000 Watt (6.800 BTU) angegeben. Wem das nichts sagt: BTU steht für „British Thermal Unit“ und ein BTU entspricht der Energie, die benötigt wird, um ein Pfund Wasser um 1ºF zu erwärmen. Eine gut verständliche und themenbezogene Erklärung findet ihr bei Hitachi.

Ohne Akku für 799 Euro erhältlich

Die EcoFlow Wave 3 lässt sich per App bedienen und der Hersteller sieht für das Gerät unterschiedlichste Einsatzbereiche vor. Die Möglichkeit, damit sowohl zu kühlen als auch zu heizen, soll insbesondere beim Camping und unterwegs von Vorteil sein. Zudem wirbt EcoFlow aber auch für die Verwendung in Ferienhäusern oder nicht klimatisierten Räumen. Dabei sollte man jedoch nicht vergessen, dass die Installation des im Lieferumfang enthaltenen Abluftschlauchs eine wesentliche Voraussetzung für eine effiziente Nutzung ist.

In der Basisversion ist die EcoFlow Wave 3 zum Einführungspreis von 799 Euro erhältlich. Im Paket mit der Batterie für Outdoor-Betrieb fällt ein Preis in Höhe von 1.399 Euro an.