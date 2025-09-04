Dynamische Gerätesteuerung
EcoFlow und BSH-Hausgeräte wollen gemeinsam die Stromkosten senken
Fortschritte bei der Akku-Technologie und Erweiterungen für Smarthome-Systeme können sinnvolle Unterstützung leisten, wenn es darum geht, den Energieverbrauch zu reduzieren oder Kosten zu senken. Vor diesem Hintergrund wollen EcoFlow und die Bosch-Tochter BSH Hausgeräte ihre Systeme enger miteinander verknüpfen.
Wenn die BSH mit im Boot ist, sind das grundsätzlich die Marken Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau. Konkret geht es aber um jene Modelle dieser Marken, die über das Smart-Start-System von BSH gesteuert werden können. Damit lassen sich diese jetzt schon effizienter nutzen und beispielsweise an dynamische Stromtarife anpassen.
Im Rahmen der Kooperation wollen die Anbieter nun Smart Start mit der Oasis-Plattform von EcoFlow verknüpfen. Besitzer von kompatiblen Geräten können dann in der Home-Connect-App von BSH festlegen, in welchem Umfang sie die Anbindung ermöglichen wollen. Das EcoFlow-System steuert den Einsatz der Geräte abhängig von der Verfügbarkeit von Solarstrom oder preisbezogenen Vorgaben.
Im Moment ist das allerdings noch Zukunftsmusik. Die gemeinsame Entwicklung läuft gerade erst an, mit einer ersten Version könne man im Frühjahr 2026 rechnen.
Balkonkraftwerk-Akku soll genügen
Die Basis hierfür bilden die leistungsfähigeren Geräte aus dem Portfolio von EcoFlow. Dazu zählen neben den vollintegrierten Hausspeichern aus der PowerOcean-Serie des Herstellers auch schon die kleineren, für die Nutzung mit Balkonkraftwerken ausgelegten Speichergeräte aus der Produktreihe EcoFlow Stream.
EcoFlow hat hier erst im vergangenen Monat mit dem Modell Stream Ultra X ein neues Modell auf den Markt gebracht, das bereits in der Basisversion 3,84 Kilowattstunden Strom speichern kann. Das Gerät ist so ausgelegt, dass über vier integrierte MPPTs direkt mit Solarmodulen verbunden werden können und den gespeicherten Strom nicht nur ins Netz einspeisen, sondern über zwei Steckdosen auch direkt an angeschlossene Geräte abgeben kann.
Preislich werden solche Speicherlösungen auch immer attraktiver. Das neue Stream-Modell mit 3,84 Kilowattstunden wird für 1.299 Euro angeboten und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 23 Kilowattstunden Kapazität erweitern.
Aktuell gibt es keine Förderungen für Speicher oder? Wäre ja eine gute Sache um die Netze zu entlasten usw. aber unsere Regierung hat ja aktuell keine Mittel für sowas :-D
Wenn dir die Netzentlastung wirklich wichtig ist, kannst du schon heute in einen Speicher investieren – die MwSt.-Förderung (0 %) gibt es ja weiterhin. Ich habe das selbst so gemacht, ganz ohne zusätzliche Zuschüsse. Wer immer nur auf neue Förderungen wartet, entlastet die Netze nicht, sondern verlagert die Verantwortung auf andere.
Oder wolltest du nur eine politische Diskussion führen?
Warum sollte irgendeine Privatperson, sich selbst um Probleme die aus der Politik entstanden sind kümmern?
338€ / kWh sind nicht attraktiv!
Das freut mich zu lesen. Ich habe gerade eine PV Anlage zu Hause mit EcoFlow Komponenten in Betrieb genommen und vor ein paar Wochen noch gesagt wie cool es doch wäre unsere Bosch Waschmaschine und Geschirrspüler in das System einbinden könnten und heute lese ich davon.
BSH? Dazu gehört auch Bosch? War da nicht erst was mit extra Kosten um mehrere Zentralen verwalten zu können? Danke, aber nein. Die Gier dieser Firmen kennt keine Grenzen und auch hier werden sie eine Abo-Möglichkeit schaffen um abzukassieren so dass sich am Ende das ganze nur für eine Seite amortisiert.