EcoFlow: Tragbarer Kühlschrank und Klimaanlage wurden überarbeitet

EcoFlow bringt in den USA neue Modelle der Klimaanlage Wave und des tragbaren Kühlschranks Glacier in den Handel. Für Deutschland wurde zwar noch kein Veröffentlichungsdatum für die neuen Geräte angekündigt, ihr solltet dies aber zumindest im Hinterkopf haben, falls ihr eine Anschaffung in dieser Richtung plant. Beide Geräte lassen sich auch in der neuen Version über die App des Herstellers ansprechen.

EcoFlow Wave 3 mit mehr Kühlleistung

Die EcoFlow Wave 3 verfügt über eine um rund 20 Prozent gesteigerte Kühlleistung, die Heizleistung des Geräts wurde um etwas mehr als zehn Prozent verbessert. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass sich die Klimaanlage bis zu acht Stunden lang ohne Steckdose verwenden lässt. Die Nutzungszeit lässt sich durch ein angeschlossenes Solarpanel oder während der Fahrt durch eine Autosteckdose entsprechend verlängern.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das neue Modell liegt EcoFlow zufolge bei 1.299 Dollar. Der Vorgänger wird in Deutschland regulär für 899 Euro angeboten.

EcoFlow Glacier wird robuster

Den tragbaren Kühlschrank EcoFlow Glacier haben wir bei seiner Vorstellung vor zwei Jahren ausführlich vorgestellt. Das neue Modell nennt sich nun EcoFlow Glacier Classic und erscheint durch die Änderungen flexibler und besser für den mobilen Einsatz geeignet.

Ähnlich wie der bereits in Version 2 erhältliche Everfrost-Kühlschrank von Anker (wir hatten das Original hier vorgestellt), gibt es auch den EcoFlow Glacier künftig in drei verschiedenen Größen mit einem Fassungsvermögen von 35 bis 55 Litern. Zudem hat EcoFlow das Gehäuse der tragbaren Kühlbox überarbeitet. Mit weniger Kanten und einem Verzicht auf das prominent platzierte große Display wirkt das Gerät deutlich robuster und flexibler zu verwenden. Zudem soll eine deutlich verbesserte Isolierung den Kühleffekt verbessern und damit verbunden auch die Laufzeit des integrierten Akkus verlängern.

Der Verkaufspreis für das Modell mit 55 Litern Fassungsvermögen liegt EcoFlow zufolge in den USA bei 1.199 Dollar. Alternativ dazu hat der Hersteller auch zwei kleinere Version mit 35 und 45 Litern angekündigt.