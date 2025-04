Duolingo: 148 neue Kurse und ein Strategiewechsel

Zwei Tage nach einer unternehmensinternen Mitteilung zur strategischen Neuausrichtung meldet Duolingo die umfangreichste Erweiterung seines Kursportfolios seit Gründung. Der Fokus auf künstliche Intelligenz und die Erweiterung der Inhalte sind eng miteinander verknüpft – sie markieren eine neue Phase in der Entwicklung der Sprachlern-App.

148 neue Kurse – auch für deutsche Nutzer

Mit 148 neuen Sprachkursen hat Duolingo sein Angebot auf einen Schlag deutlich vergrößert. Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland erhalten erstmals Zugang zu Kursen in Japanisch, Koreanisch und Chinesisch, die nun direkt aus dem Deutschen heraus verfügbar sind – bisher war eine Vermittlung über Englisch erforderlich. Das Interesse an asiatischen Sprachen hat insbesondere bei jungen Erwachsenen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Zugleich wird Deutsch für Lernende weltweit leichter zugänglich: Die Sprache kann ab sofort aus 17 zusätzlichen Sprachen heraus erlernt werden – darunter Arabisch, Niederländisch, Japanisch oder Russisch. Die neuen Kurse richten sich vorrangig an Anfängerinnen und Anfänger und beinhalten interaktive Lernformate wie Lesegeschichten oder Hörübungen. Erweiterte Inhalte für fortgeschrittene Lernstufen sollen im weiteren Jahresverlauf folgen.

Unternehmen will sich voll auf KI fokussieren

Wie aus einer kürzlich veröffentlichten internen E-Mail hervorgeht, plant Duolingo, künftig sämtliche Abläufe stärker an den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz auszurichten. Die bisher manuell durchgeführte Kursentwicklung soll durch automatisierte Verfahren beschleunigt werden. Neue Anwendungen wie videobasierte Lernformate sind bereits in Vorbereitung.

Ziel der Umstellung ist es, die Inhalte deutlich schneller skalieren zu können – ohne die Anzahl der Beschäftigten zu erhöhen. Stattdessen werden Abläufe neu gestaltet, Aufgaben automatisiert und der Einsatz von KI bei Neueinstellungen und Leistungsbewertungen stärker berücksichtigt. Duolingo kündigte zudem an, Mitarbeiter gezielt auf den Umgang mit KI-Werkzeugen vorzubereiten.