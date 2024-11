Download-Tipp: „Receiver Radio“ spielt Internetradio und Podcasts

Wenn ihr die App Receiver Radio nicht ohnehin schon auf dem iPhone habt, bietet sich der Download heute an. Die in Rheinland-Pfalz ansässigen Entwickler bieten die Anwendung heute kostenlos an. Normalerweise werden beim Kauf 3,99 Euro fällig.

„Receiver Radio“ darf man zu den besten Internetradio-Anwendungen für Apple-Geräte zählen. Die App bietet standardmäßig die Möglichkeit zum Streaming-Zugriff auf mehr als 40.000 Radiosender und über 25.000 Podcasts. Bei Bedarf kann man als Nutzer aber auch eigene Stream-Adressen hinzufügen.

Im Paket mit der Möglichkeit zum Zugriff auf Internetradio-Stationen bekommt ihr mit der Receiver-App gleich noch einen ebenso guten Podcast-Player mit. Genau wie bei der Auswahl der Radiosender kann man auch hier auf Vorschläge oder nach Genre, Region oder Sprache sortierte Listen zugreifen und persönliche Favoriten markieren.

„Receiver Radio“ setzt auf eine klar strukturierte und einfache, dafür aber schnell navigierbare Benutzeroberfläche in Listenform. Im Zusammenhang mit der Wiedergabe von Radiostationen und Podcasts stehen praktische Funktionen wie ein Einschlaftimer oder ein Radiowecker mit Schlummerfunktion zur Verfügung. Optional kann man die App im Querformat auch als Uhr im Klappziffern-Design verwenden, deren Bildschirmhelligkeit sich anpassen lässt.

Die iPhone-Version von „Receiver Radio“ kommt mit CarPlay-Unterstützung sowie einem Ableger für die Apple Watch und ist mit dem HomePod sowie Siri-Kurzbefehlen kompatibel.

Auch Mac-Version gerade kostenlos

„Receiver Radio“ kann darüber hinaus auch auf dem iPad verwendet werden. Persönliche Favoriten lassen sich dabei zwischen den Geräten synchronisieren. Zudem steht die App auch in einer Version für den Mac zur Verfügung.

„Receiver Radio“ für den Mac kommt mit denselben Funktionen und lässt sich ebenfalls in die Favoriten-Synchronisierung mit einbinden. Normalerweise muss man für die Mac-App 7,99 Euro bezahlen, aktuell wird aber auch diese kostenlos im Mac App Store angeboten.