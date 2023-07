DKB-Kunden haben Probleme bei der Aktivierung von Apple Pay

Die DKB legt in diesem Zusammenhang wert auf die Information, dass die Funktionsfähigkeit der Bezahlkarte an sich durch den Fehler nicht beeinträchtigt wird. Es handle sich ausschließlich um die Einschränkung, dass sie die neuen Karten vorübergehend nicht zu Apple Pay oder Google Pay hinzufügen lassen.

Insert

You are going to send email to