djay integriert Apple Music: Cloud-Zugriff auf das komplette Repertoire

Die neben Mac und iPad auch für das iPhone verfügbare DJ-Software djay von algoriddim verfügt jetzt über eine Vollintegration von Apple Music. Nutzer von djay können die App mit ihrem Apple-Music-Konto verknüpfen und haben im Anschluss daran direkten Zugriff auf das komplette Repertoire des Musikdienstes.

Mit der am Wochenende veröffentlichten Version 5.1 von djay müssen die Songs müssen nicht mehr lokal auf dem Apple-Gerät verfügbar sein, um sie in der App zu verwenden, sondern können direkt über Apple Music bezogen werden. Hierfür findet sich der gesamte Katalog von Apple Music nahtlos in die djay-App integriert, zudem haben Abonnenten von Apple Music auch die Möglichkeit, auf ihre persönliche Musikbibliothek in der Cloud zuzugreifen.

Nutzer der App können dabei auch auf Wiedergabelisten und aktuelle Charts zugreifen, oder ihre persönlichen Mixes mithilfe von auf dem gerade laufenden Song basierenden Empfehlungen verbessern. Die integrierte Automix-Funktion verspricht die Möglichkeit, eine Wiedergabeliste von Apple Music in einen nahtlosen Mix zu verwandeln.

Die Apple-Music-Integration von djay lässt sich bereits mit der Basisversion der App nutzen. Die erweiterten Features setzen dann allerdings das Abonnement der Pro-Version von djay voraus, sodass unterm Strich dann Apple und algoriddim gleichermaßen von der neuen Kooperation profitieren dürften.

From an Apple intern to a developer success story! Wonderful to see how Karim Morsy and @Algoriddim are making DJing accessible to everyone. Thanks for a great visit! 🎶 🇩🇪 pic.twitter.com/eUCBdjWrJO

— Tim Cook (@tim_cook) September 29, 2019