Die Games-App: Apple bündelt Spieleangebote in neuer App

Mit der auf der WWDC-Entwicklerkonferenz angekündigten „Apple Games App“ führt Apple eine neue Anwendung ein, die auf iPhone, iPad und Mac einen zentralen Anlaufpunkt für Spiele bietet. Nutzer erhalten dort eine Übersicht über alle Spiele, die sie jemals aus dem App Store geladen haben – inklusive Spielstände, Empfehlungen und Events.

Apple Arcade integriert

Auch Apple Arcade ist vollständig eingebunden. Wer das Spiele-Abonnement nutzt, kann direkt über die App auf von Apple kuratierte Sammlungen zugreifen und neue Titel entdecken.

Die App ist in mehrere Bereiche gegliedert. Im „Home“-Bereich werden Spielvorschläge angezeigt, die auf bisherigen Aktivitäten und Empfehlungen von Freundesgruppen basieren. Der „Library“-Tab listet die eigene Spielesammlung. Die Navigation innerhalb der App funktioniert per Touch, Tastatur oder über angeschlossene Game Controller.

Gemeinsames Spielen

Ein zentrales Element der neuen Games-Anwendung ist der „Play Together“-Bereich. Hier werden Kontakte und Gruppen angezeigt, mit denen man bereits zusammengespielt hat. Erfolge lassen sich vergleichen, Partylinks teilen und neue Matches organisieren.

Eine Funktion namens „Challenges“ erlaubt es, sich in Einzelspieler-Spielen mit Freundinnen und Freunden zu messen – etwa über Highscores oder bestimmte Aufgaben. Entwickler, die Apples Game Center nutzen, können eigene Wettbewerbe in ihre Titel integrieren.

Zusätzlich erhalten Nutzer Informationen über In-Game-Events und Spielupdates. Die App zeigt dazu individualisierte Hinweise direkt auf den Spielseiten an – etwa zu neuen Leveln, Sonderaktionen oder bevorstehenden Events. Entwickler können ihre Inhalte so gezielter in den Mittelpunkt rücken, ohne auf externe Kommunikation angewiesen zu sein.

Die neue Games-App wird im Herbst gemeinsam mit der Freigabe der kommenden Betriebssysteme ausgerollt.