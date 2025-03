Der britische König wird Radio-DJ für Apple Music

Apple hat mal eben den britischen König als DJ rekrutiert. In der für den Sender Apple Music Radio 1 aufgezeichneten Sendung The King’s Music Room gibt König Charles III. persönliche Einblicke in seine musikalischen Vorlieben.

Anlass war der jedes Jahr am zweiten Montag im März gefeierte Commonwealth Day. Im Rahmen der in seinem Büro im Buckingham-Palast aufgenommenen Sendung präsentiert Charles III. eine Auswahl von ihm wichtigen Musikstilen und Künstlern aus dem gesamten Commonwealth.

Die Wiedergabeliste reicht von Künstlern aus den 1930er-Jahren bis zu aktuellen Afrobeats-Interpreten. Die Auswahl umfasst unter anderem Songs aus den Genres Disco, Reggae und Popmusik und enthält gleichermaßen altbekannte Namen wie Bob Marley, Kylie Minogue und Grace Jones sowie neuere Künstler wie etwa Davido oder Raye.

Der britische König verbindet die Musikstücke mit Anekdoten und persönlichen Erinnerungen, die er mit einzelnen Liedern verknüpft. Musik habe in seinem Leben stets eine große Rolle gespielt. Sie könne Menschen Trost spenden, Erinnerungen wecken und Freude bereiten.

Unabhängig davon, wie gut man sich mit der in „The King’s Music Room“ enthaltenen Musik identifizieren kann, hat Apple mit dem britischen König in jedem Fall einen außergewöhnlichen und interessanten Radio-DJ für Apple Music gewonnen.

We were honored to host His Majesty King Charles III @RoyalFamily at our Battersea office. As we celebrated our work with @KingsTrust, St. George’s Primary School students shared beautiful Christmas artwork they made on iPad & @raye wowed us with an incredible concert! pic.twitter.com/xp5rZn7CEf

— Tim Cook (@tim_cook) December 12, 2024