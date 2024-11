DeepL Voice startet: Echtzeit-Übersetzung für Meetings und Gespräche

Die Übersetzungs-Spezialisten von DeepL haben mit „DeepL Voice“ nun auch ein Feature zur Echtzeit-Übersetzung gesprochener Sprache am Start – dieses wird vorerst jedoch nur an Unternehmenskunden vermarktet.

Mit den neuen Echtzeit-Sprachübersetzungen könnten diese Sprachbarrieren in virtuellen und persönlichen Gesprächen beseitigen und so die Zusammenarbeit internationaler Teams erleichtern. DeepL Voice bietet Übersetzungen als Untertitel in der jeweiligen Sprache der teilnehmenden Gesprächspartner an und soll sowohl in Online-Meetings als auch in persönlichen Gesprächen nutzbar sein.

DeepL Voice für Meetings und Gespräche

DeepL Voice wird in zwei Versionen angeboten: „DeepL Voice für Meetings“ und „DeepL Voice für Gespräche“. Die Meeting-Version ist auf virtuelle Besprechungen ausgelegt und ermöglicht es den teilnehmenden Gesprächspartnern, in ihrer bevorzugten Sprache zu sprechen. Übersetzte Untertitel werden in Echtzeit bereitgestellt, was die Verständigung zwischen Kolleginnen und Kollegen weltweit erleichtern soll.

Die Gesprächs-Version ist für mobile Geräte konzipiert – eine iOS-Version ist verfügbar – und funktioniert unabhängig von der gesprochenen Sprache.

Preisliste nur auf Nachfrage

DeepL sieht in der Echtzeitübersetzung eine Lösung für die Herausforderungen der multilingualen Kommunikation, die Unternehmen hohe Kosten verursachen können.

DeepL Voice basiert auf der bestehenden Sprachplattform des Unternehmens und wurde für die Anforderungen der Echtzeitübersetzung weiterentwickelt. Das Tool soll es ermöglichen, internationale Teams und Kunden reibungslos zu verbinden und den Kommunikationsfluss zu verbessern.

Allerdings ist unklar, wie viel Geld für den Live-Dolmetscher beiseite gelegt werden muss. Bislang gibt DeepL die Preisliste nur auf Nachfrage heraus und ruft interessierte Unternehmenskunden dazu auf, die hauseigene Verkaufsabteilung zu kontaktieren.