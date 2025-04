Das Update, das Apple gelöscht hat, ist zurück – mit einem Wecker, der keine Gnade kennt

Mit einem Tag Verspätung könnt ihr jetzt auch watchOS 11.4 installieren. Das Update wurde ja eigentlich gestern schon veröffentlicht, kurz darauf aber wieder von Apple zurückgezogen. Wer den knappen Zeitraum der Verfügbarkeit verpasst hat, kann sein Glück jetzt aufs Neue versuchen.

Unklar bleibt derweil, warum konkret Apple die Downloads der gestern kurzzeitig freigegebenen Version so rasch wieder gestoppt hat. Man kann nur annehmen, dass ernst zu nehmende Probleme der Grund dafür waren. Wenngleich dies verwundert, denn die Software war in dieser Version bereits in den Tagen zuvor für Entwickler und Beta-Tester verfügbar.

Die mit watchOS 11.4 verbundenen Neuerungen fallen deutlich bescheidener aus, als auf anderen Apple-Geräten der Fall. Während iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 unter anderem die KI-Funktionen von „Apple Intelligence“ auf das iPhone, das iPad und den Mac gebracht haben, muss sich die Apple-Uhr mit eher dezent ausfallenden Neuerungen zufriedengeben.

Besserer Wecker und Matter-Staubsauger

Als wesentliche Neuerung in Verbindung mit dem Update dürfte die Option durchgehen, die akustischen Signale eines eingestellten Weckers auch dann auszugeben, wenn der Ton der Apple Watch stummgeschaltet ist.

Die Option nennt sich „Stummmodus durchbrechen“ und lässt sich für jede Weckzeit separat über die zugehörigen Einstellungen aktivieren. Falls ihr vergessen habt, wie der Stummmodus der Apple Watch grundsätzlich funktioniert, könnt ihr euch hier bei Apple diesbezüglich informieren. Alle Infos rund um den Wecker auf der Apple Watch findet ihr in diesem Support-Dokument. Allerdings haben die neuesten Änderungen hier noch nicht Einzug gehalten, dementsprechend wird der neue Schalter in der Anleitung noch nicht erwähnt.

watchOS 11.4 ergänzt zudem die Möglichkeit, über Matter in Apple Home integrierte Saugroboter mithilfe von Siri zu bedienen.