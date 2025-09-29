Das erste Update: Apple veröffentlicht iOS 26.0.1

Apple hat ein erstes Update für iOS 26 veröffentlicht, das mehrere technische Probleme behebt, die nach der Fregabe von iOS 26 aufgetreten waren. Die Aktualisierung richtet sich an alle Nutzer von iPhone-Modellen, ist jedoch besonders für Besitzer der neuesten Generationen relevant, darunter iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro.

Störungen bei drahtlosen Verbindungen und Mobilfunk

Mit der bisherigen Version von iOS 26 kam es bei einigen Geräten zu Verbindungsabbrüchen bei WLAN und Bluetooth. Nutzer meldeten, dass die Verbindung ohne erkennbaren Grund getrennt wurde und anschließend neu aufgebaut werden musste. Außerdem konnte es in seltenen Fällen vorkommen, dass iPhones nach der Installation des vorherigen Updates keine Mobilfunkverbindung mehr herstellen konnten. Dies führte dazu, dass Anrufe und mobile Datennutzung zeitweise unmöglich waren. Das jetzt bereitgestellte Update soll diese Probleme beheben und die Stabilität der Netzwerkverbindungen wiederherstellen.

Verbesserungen bei Kamera und Co.

Neben den Netzwerkproblemen adressiert die Aktualisierung auch Fehler in der Kamera. Fotos, die mit den aktuellen iPhone-Modellen unter bestimmten Lichtbedingungen aufgenommen wurden, konnten Bildfehler oder unerwartete Artefakte zeigen. Laut Apple wurde dieser Fehler behoben, sodass Aufnahmen wieder in gewohnter Qualität erscheinen sollen.

Darüber hinaus gab es ein Problem bei der Darstellung von App-Symbolen, wenn Nutzer eigene Farbakzente für das System gewählt hatten. Diese Icons konnten leer angezeigt werden, was zu einer unübersichtlichen App-Übersicht führte. Auch dieser Fehler wurde laut Update-Beschreibung korrigiert.

Für Anwender, die auf Bedienungshilfen angewiesen sind, ist eine weitere Änderung relevant. Nach dem Update auf iOS 26 konnte es passieren, dass VoiceOver deaktiviert wurde, ohne dass der Nutzer dies bemerkte. Das aktuelle Update stellt sicher, dass diese Funktion zuverlässig verfügbar bleibt.

Apple empfiehlt allen iPhone-Nutzern, die Aktualisierung zeitnah zu installieren, um sowohl von den Fehlerbehebungen als auch von den enthaltenen Sicherheitsverbesserungen zu profitieren. Details zu den Sicherheitsinhalten veröffentlicht das Unternehmen wie gewohnt auf seiner Support-Webseite.