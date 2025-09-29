Verbesserungen bei Kamera und Co.
Das erste Update: Apple veröffentlicht iOS 26.0.1
Apple hat ein erstes Update für iOS 26 veröffentlicht, das mehrere technische Probleme behebt, die nach der Fregabe von iOS 26 aufgetreten waren. Die Aktualisierung richtet sich an alle Nutzer von iPhone-Modellen, ist jedoch besonders für Besitzer der neuesten Generationen relevant, darunter iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro.
Störungen bei drahtlosen Verbindungen und Mobilfunk
Mit der bisherigen Version von iOS 26 kam es bei einigen Geräten zu Verbindungsabbrüchen bei WLAN und Bluetooth. Nutzer meldeten, dass die Verbindung ohne erkennbaren Grund getrennt wurde und anschließend neu aufgebaut werden musste. Außerdem konnte es in seltenen Fällen vorkommen, dass iPhones nach der Installation des vorherigen Updates keine Mobilfunkverbindung mehr herstellen konnten. Dies führte dazu, dass Anrufe und mobile Datennutzung zeitweise unmöglich waren. Das jetzt bereitgestellte Update soll diese Probleme beheben und die Stabilität der Netzwerkverbindungen wiederherstellen.
Neben den Netzwerkproblemen adressiert die Aktualisierung auch Fehler in der Kamera. Fotos, die mit den aktuellen iPhone-Modellen unter bestimmten Lichtbedingungen aufgenommen wurden, konnten Bildfehler oder unerwartete Artefakte zeigen. Laut Apple wurde dieser Fehler behoben, sodass Aufnahmen wieder in gewohnter Qualität erscheinen sollen.
Darüber hinaus gab es ein Problem bei der Darstellung von App-Symbolen, wenn Nutzer eigene Farbakzente für das System gewählt hatten. Diese Icons konnten leer angezeigt werden, was zu einer unübersichtlichen App-Übersicht führte. Auch dieser Fehler wurde laut Update-Beschreibung korrigiert.
Für Anwender, die auf Bedienungshilfen angewiesen sind, ist eine weitere Änderung relevant. Nach dem Update auf iOS 26 konnte es passieren, dass VoiceOver deaktiviert wurde, ohne dass der Nutzer dies bemerkte. Das aktuelle Update stellt sicher, dass diese Funktion zuverlässig verfügbar bleibt.
Apple empfiehlt allen iPhone-Nutzern, die Aktualisierung zeitnah zu installieren, um sowohl von den Fehlerbehebungen als auch von den enthaltenen Sicherheitsverbesserungen zu profitieren. Details zu den Sicherheitsinhalten veröffentlicht das Unternehmen wie gewohnt auf seiner Support-Webseite.
Let’s go
Shhhh… hab die Beta 26.1 gezogen. Beta aber jetzt deaktiviert.
Mach einfach ein CleanInstall
Uiund! Laufen die baking-Apps? •fg•
Baking ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, das Banking läuft. ;-)
Watch OS 26.02 ist auch da
iPadOS 26.0.1 ebenfalls
Mal schauen ob meine gemeldeten Bugs korrigiert wurden…
Die da wären?
Bestimmt , da Du die ja gemeldet hast …
Download hat lediglich 8 Sekunden gedauert.., kann nicht viel an Änderungen sein…
Du musst dich ja auch auskennen…
Das ist hier ein Diskussionsforum, für Plauderei und Austausch. Wenn dir mein Kommentar nicht passt, ignorieren ihn einfach.
Na, das war ja mal ne Meldung wert!
Wahrlich ein echter Kenner …
Hej, kleiner Verschreiber „BEHOBEN“ statt „behebt“
Sorry, ich habe mich verlesen
Oh man… XD
Seit ich iOS 26 auf mein iPhone 12 Pro installiert habe, verlangt es jeden morgen die Sim Pin – echt schräg XD Hat das sonst noch wer?
Mustt du bei Mobilfunk ausstellen
Bei meiner Frau auch. Besonders witzig: sie hat überhaupt keine sim pin für ihre eSIM gesetzt und abbrechen funktioniert problemlos
Habe dasselbe Problem bei meinem 15er. Und kann keine Lösung finden.
Weiß einer was mit VoiceOver ist? Ich hatte gelesen dass Seh-Eingeschränkte mit VoiceOver Probleme hatten, so dass ich einer betroffenen Kollegin vom Update auf iOS 26 abriet
Artikel lesen.
In dem Fall hilft Artikel lesen leider nicht wirklich, vielleicht ist das mit der Abschaltung behoben aber ich habe gerade die 26.1 Beta drauf und da ist immer noch das große Problem, dass die Anna erweitert Stimme und die Anna Premium Stimme nicht gescheit ausgewählt werden kann.
Anna Premium geht allerdings verschluckt diese viele Sachen und hat eine sehr komische Aussprache, Anna erweitert, geht gar nicht auszuwählen.
Würde, wenn man eine dieser Stimmen wählen möchte, nicht updaten
Hab keine Probleme mit Anna, sind schon lange getrennt.
Welche Stimme 1 bis 4 in den Einstellungen soll sie denn sein?
2 funktioniert bei mir wie vor dem Update.
Mein Problem mit den nicht funktionierenden App Store downloads wurde leider nicht behoben.
Aus- und wieder einloggen vielleicht?
Schon probiert. Ich bin mit dem Support schon alles mögliche durchgegangen. Inklusive zurücksetzen der Netzwerkverbindungen. Die waren genauso ratlos. Auf dem alten iPhone funktionierte es. Und es sind nur ein paar Apps (3 bisher, Youtube ist auch dabei), die sich einfach nicht laden lassen.
Ich habe einen 3rd Party Store installiert, den App Store deinstalliert, wieder installiert und 3rd Party Store deinstalliert. Das hat meine App Store Probleme gelöst.
Interessant. Das kann ich mal testen. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Bei mir ging es nicht mit Biometrie, mit Passwort aber schon. Vielleicht mal Biometrie für AppStore Käufe deaktivieren?
Danke, das wurde ebenfalls schon probiert.
OMG. Was für eine Verschlechterung auf dem IPhone 14…… App Iconaufbau langsam, als ob die noch gemalt werden ……
Passierte davor auch. Immer beim erstmaligen Wechsel.
Der Icon Cache wird nach Updates neu aufgebaut (soweit ich weiß). Nach kurzer Benutzung scheint es alles etwas flüssiger zu laufen, als in dem ersten iOS 26 Release.
Bitte lass meinen Akku wieder halten bitteeeeeee
Für Deinen Akku ist Apple nicht der richtige Ansprechpartner, für den Deines IPhone schon.
Autist ?
Hat sonst noch jemand Probleme mit CarPlay? Abbrüche und extreme Ruckler..
Ja haben viele inclusive mir . Teilweise verbindet es sich gar nicht und dann wieder ohne Probleme
Vor oder nach dem Update? ;-)
Badumtssssss :D haha
Die Frage ist auch: Kabel? Wireless? Wenn Wireless, ist ein 3rd Party Adapter im Einsatz?
Die sollen mal lieber die „Dateien“-App wiederherstellen und nicht immer dieses rumgehühnere in Vorschau.
Dankeschön!!!! Ja dieses alles öffnet sich in Vorschau nervt mega!
Was passiert, wenn man Vorschau deinstalliert?
Wenn ihr auf die zu öffnende Datei tippt und gedrückt haltet, könnt ihr auswählen, ob sich das Ganze in Vorschau öffnet soll oder in der Dateien App selber.
Danke für den Tip
ich habe mit ios 26.0.1 sowohl auf dem iphone als auch auf dem ipad das problem, dass im dunkelmodus der app icons die effekte im dock auf dem iphone (15pro max) nur sporadisch funktionieren. auf dem ipad geht es im dock gar nicht. auf dem homescreen bisweilen schon.
kann das jemand bestätigen? ich habe den eindruck, dass in anderen modi manchmal geht, aber sobald alles auf dunkel gestellt ist, ist die animation in meinem dock wie eingefroren.
nervt total, weil die app icons dann noch bescheuerter aussehen, als sonst schon mit ios 26, weil der „glasrand“ sich nicht bewegt.
#ichwerdemitderoptikvonios26nichtwarm
Steht die „20% Akku“ Meldung immer noch off-centered im PopUp?
Ist auch mein größter Trigger in iOS 26
Auch in der Watch App ist die Anzeige bem Laden/Installieren eines watchOS Updates nicht stimmig…
Und noch was: Geht msn in der Übersetzen App auf die Einstellungen -> Sprachen -> Bearbeiten -> dann steht dort unter den geladenen Sprachen „Delete All“…
Da fehlt wohl die deutsche Übersetzung! XD
Wieso? Ist doch eindeutig! „Delete All“ heißt: „Alle auslöschen!“ Muss doch nicht übersetzt werden. :))
Hallo, das VoiceOver nach dem Update nicht mehr automatisch startet, scheint behoben worden zu sein, hatte ich selbst bei iOS 26 nur ein einziges Mal. Und zwar direkt nach dem Update nach dem zweiten Neustart nach dem Update sozusagen seitdem nicht mehr. Steht auch in der Beschreibung von dem Update iOS 26 01.
18.7.1 ist auch da.
Bei mir jetzt flüssig auf dem iPhone 16 pro.
Die Uhr hat schon 26.0.2
Kein RCS mehr am iPad nach dem Update.
habe das Gefühl nach dem Update 26.0.1 hält der Akku bei meinem iPhone Air deutlich länger.
Kann das sonst noch jemand bestätigen?
Farbe ?