Cowboy Cross: Neues E-Bike will Stadt und Offroad kombinieren

Die E-Bike-Marke Cowboy startet mit einem neuen Modell in die Fahrradsaison und hat mit dem Cowboy Cross sein erstes „All-Road-Bike“ im Programm. Das Fahrrad ist dem belgischen Hersteller zufolge so konzipiert, dass es sich gleichermaßen für Straßenfahrten wie auch für den Einsatz in unwegsamem Gelände eignet.

Die im Cowboy Cross verbaute umgekehrte gefederte Vorderradgabel soll gemeinsam mit einer Teleskop-Sitzfederung dafür sorgen, dass sich das neue Rad nicht nur beim Berufspendeln und im Stadtverkehr angenehm fährt, sondern auch dazu in der Lage ist, auf längeren und ruppigen Strecken für eine ruhige Fahrt zu sorgen. Cowboy verbaut beim Cross auch mit verbesserten Grip-Eigenschaften ausgestattete Pedale und breitere 60-mm-Reifen, deren Spezialprofil laut Hersteller für die genannten Einsatzzwecke optimiert ist.

Mit einer Gesamttragfähigkeit von 140 Kilogramm will das neue Cowboy-Modell nicht zuletzt auch garantieren, dass der integrierte Gepäckträger entsprechend genutzt werden kann. Das Fahrrad selbst mit zwei verschiedenen Rahmenformen angeboten und ist wahlweise als „Step-over“ oder „Step-through“ erhältlich.

iPhone-Anbindung und App-Diagnose

Der Hersteller hat die Neuvorstellung auch dazu genutzt, neue Maßstäbe für die Akkuleistung seiner E-Bikes zu setzen. Mit 540 Wattstunden verfügt das Cross um eine rund 50 Prozent höhere Kapazität als die Modelle Cowboy Classic und Cowboy Cruiser. Die daraus resultierende Reichweite soll zwischen 60 und 120 Kilometern liegen und der Akku lässt sich in drei Stunden wieder neu betanken.

Cowboy stattet seine E-Bikes schon von Beginn an mit einer iPhone-Anbindung aus. Auch in diesem Bereich wurde das Cross aufgewertet. Hier findet sich jetzt standardmäßig ein Diagnose-Tool installiert, das die Funktionen des Fahrrads inklusive dessen Leistungsfähigkeit überwacht. Darüber hinaus verfügt das neue Modell über die bekannten App-Optionen von Cowboy, darunter neben Funktionen zum Diebstahlschutz auch die Möglichkeit zur Synchronisierung mit Strava und Apple Health.

Verkaufsstart mit Einführungspreis

Das neue Cowboy Cross wird in drei neuen Metallic-Farben angeboten und lässt sich zum Einführungspreis von 3.499 Euro bestellen. Die offizielle Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 3.999 Euro.