Codyo: App-Projekt zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Mit Codyo entstand innerhalb des Energiekonzerns EWE die Idee einer Klimaschutz-App. Ein Mix aus Infos, Community-Funktionen und persönlichen Herausforderungen soll dazu motivieren, das Thema ernst zu nehmen und im Bereich der persönlichen Möglichkeiten voranzutreiben.

Nachhaltigkeit spielt im Privaten eine wichtige Rolle. Die – nach wie vor – steigende CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre wird zerstörerische und unumkehrbare Folgen für uns, aber auch für die Erde haben. Aus diesem Grund haben wir es uns zum Ziel gemacht, eine Klima-App zu entwickeln, die sich an die Bedürfnisse und Interessen der Nutzer anpasst, freundlich gestaltet ist und sich kinderleicht in den Alltag integrieren lässt. Konkret bedeutet das, dass wir die Nutzer aktivieren wollen ihr Einsparpotenzial zu erkennen und ihren Beitrag zum Klimawandel zu leisten.