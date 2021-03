Cloud Battery: Akkuladungen von Mac, iPhone, Watch & Co. im Blick

ifun.de-Leser Maik hat uns auf den für iPhone, iPad, Apple Watch und Mac erhältlichen App Store-Download Cloud Battery aufmerksam gemacht und empfiehlt diesen Ausdrücklich. Nach einem ersten kurzen Probelauf des gebotenen Funktionsumfangs, können auch wir euch den Test ans Herz legen. Vor allem Control Freaks werden sich über die erst am 9. März frisch auf Version 3.0 aktualisierte Anwendung freuen.

Bei Cloud Battery ist der Name Programm. Der grundsätzlich kostenlose Download lässt sich auf iPhone, iPad, Mac und Apple Watch installieren und überträgt die aktuellen Akkustände der Geräte immer mal wieder in Apples iCloud. Dort synchronisieren sich die Kapazitätsangaben über den gesamten Gerätepark hinweg und sorgen so dafür, dass auf allen Geräten der Akkustand aller Geräte eingesehen werden kann.

Neben Apples Hardware werden auch Bluetooth Low Energy-Geräte anderer Hersteller unterstützt, die ihren Akkustand an das iPhone melden. Etwa Bluetooth-Headsets oder Fitness-Tracker. Zudem können auch Peripherie-Geräte wie Apples Magic Keyboard oder das Magic Trackpad überwacht werden.

In Cloud Battery lässt sich einsehen wann welches Gerät zuletzt seinen Akkustand gemeldet hat, darüber hinaus können überwachte Geräte mit anderen iCloud-Nutzern geteilt werden. Zwei Kollegen im Einzelhandel können so etwa den Ladestand des Schaufenster-iPads im Blick behalten, das für die aktuelle Dekoration frei schwebend aufgehängt, leider ohne Netzteil betrieben werden muss.

Die App kann kostenlos genutzt werden, zeigt dann jedoch ein Werbebanner auf dem iPhone an. Wer die Entwicklung unterstützen will zahlt knapp 4 Euro um die Werbung zu entfernen.

Cloud Battery kann unter iOS 14 ein eigenes Widget anzeigen, bietet zwei Darstellungsmodi für die aktuellen Geräte-Füllstände an und muss sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone und der Watch installiert sein, um alle Akku-Kenndaten stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Cloud Battery für macOS

Cloud Battery für iPhone, iPad und Apple Watch