CarPlay: „WLAN-Anrufe“ für Verbindungsprobleme verantwortlich?

In der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass sich nicht wenige iPhone-Besitzer nach der Installation von iOS 18.4 mit Problemen bei der Nutzung von CarPlay herumschlagen. Jetzt gibt es zumindest für einen Teil der beschriebenen Probleme einen vielversprechenden Lösungsansatz. Ein Leser schreibt uns, dass für die Verbindungsabbrüche beim Telefonieren möglicherweise die Funktion „WLAN-Anrufe“ verantwortlich ist. Seit er diese Option deaktiviert hat, habe er keine Verbindungsabbrüche mehr erlebt.

Dass die Probleme mit dieser Einstellung in Zusammenhang stehen, wäre zumindest dann erklärbar, wenn im Fahrzeug ein WLAN-Hotspot aktiv ist. Grundsätzlich sollte sich dies natürlich nicht mit den iPhone-Funktionen beißen, aber der automatische Wechsel zwischen dem Mobilfunknetz und WLAN hat schon in der Vergangenheit immer mal wieder für Kummer gesorgt. Es ist nicht auszuschließen, dass Änderungen in den Tiefen von iOS 18.4 nicht vorhersehbare negative Auswirkungen auf diese Funktion haben.

Die Einstellung „WLAN-Anrufe“ findet sich im Bereich „Mobilfunk“ in den iOS-Einstellungen. Diese Funktion soll beispielsweise zuhause oder am Arbeitsplatz immer dann greifen, wenn man nur ein schwaches Mobilfunksignal empfängt. Die Telefonate werden dann über eine WLAN-Verbindung abgewickelt, was im Auto wohl kaum erwünscht sein dürfte.

Bis Apple eine Fehlerbehebung bereitstellt, könnt ihr diesen Lesertipp ja mal befolgen und gerne über eure Erfahrungen berichten.

Nicht zu verwechseln mit „WLAN-Unterstützung“

Die „WLAN-Anrufe“ sind nicht mit der im gleichen Einstellungsmenü verfügbaren Option „WLAN-Unterstützung“ zu verwechseln. Hier geht es genau in die andere Richtung, und das iPhone wechselt bei einer schlechten WLAN-Verbindung in das Mobilfunknetz, um Downloads abzuschließen oder aktuelle Internetdienste aufrecht zu erhalten.

Auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn euer WLAN-Netz zuhause keine ausreichende Abdeckung aufweist, kann es schon mal vorkommen, dass ihr plötzlich über das Mobilfunknetz online seid und dann auch nicht mehr auf lokale Geräte und Dienste zugreifen könnt.