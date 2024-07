Bundesverwaltung kauft 300.000 iPhones und iPads

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) will in den kommenden drei Jahren bis zu 300.000 neue Apple-Geräte anschaffen. Die iPhones und iPad werden dabei mit einer speziellen und für die Einsatz im Regierungsumfeld zertifizierten Variante von iOS ausgestattet.

Über den Großauftrag freut sich der in Neckarsulm ansäßige IT-Ausstatter Bechtle in einer Pressemitteilung. Man habe die Apple-Ausschreibung der Bundesverwaltung gewonnen und somit ein Auftrag im Gesamtwert von bis zu 770 Millionen Euro an Land gezogen. Bechtle liefert nicht nur die Hardware inklusive verschiedenem Zubehör, sondern erbringt auch die mit diesem Auftrag verbundenen Serviceleistungen.

Die an das Bundesministerium gelieferten Geräte sind nicht mit den regulären Mobil-Betriebssystemen von Apple ausgestattet, sondern müssen unter der erweiterten iOS-Variante Indigo laufen. Die Abkürzung steht für „iOS Native Devices in Government Operation“ und wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geprüft und für den den sicheren Austausch vertraulicher Inhalte freigegeben, die als Verschlusssache und „Nur für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) eingestuft sind.

Bei dem im Auftrag enthaltenen Zubehör handelt es sich um Endgerätezubehör wie beispielsweise Schutzhüllen oder Eingabegeräte wie den Apple Pencil.

BSI hat iPhone und iPad für den Behördeneinsatz zertifiziert

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die allgemeinen Sicherheitseigenschaften von iPhone und iPad sowie die Möglichkeiten zur sicheren Nutzung der Geräte und deren Betriebssysteme bereits vor zwei Jahren untersucht. In ihrem Prüfbericht hat die Behörde die Wirksamkeit der eingebetteten Sicherheitsfunktionen bestätigt und resümiert, dass die in handelsüblichen iPhones und iPads integrierten Applikationen für E-Mail, Kalender und Kontakte auch bei der Verarbeitung von Verschlusssachen der Kategorie „Nur für den Dienstgebrauch“ eine Ergänzung des bestehenden Portfolios sicherer mobiler Lösungen darstellen.

In der Folge wurde eine Fortführung der Zusammenarbeit mit Apple vereinbart, in deren Rahmen auch die vom BSI speziell für Behörden für das Bearbeiten von als Verschlusssache und nur für den Dienstgebrauch klassifizierten Daten mit einer Einsatzerlaubnis versehene iOS-Variante Indigo entstanden ist.