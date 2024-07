Bosch Smart Home ergänzt Timer und neue Favoritenoptionen

Das Smarthome-System von Bosch erlaubt es künftig, die Raumtemperatur sowie das Ein- oder Ausschalten von Geräten mithilfe von Timern zu steuern. Die Neuerung macht das System ein ganzes Stück flexibler und komfortabler in der Verwendung.

Die Basis für diese Funktionserweiterung wird mit den neuesten Updates für die App „Bosch Smart Home“ auf Version 10.22 und dem Juli-Update für die Bosch-Controller bereitgestellt.

Die neue Timer-Funktion lässt sich beispielsweise dazu verwenden, die Raumtemperatur nur für eine begrenzte Zeitdauer zu ändern oder Geräte, die über einen Zwischenstecker, eine Lichtsteuerung oder ein Relay von Bosch Smart Home aktiviert werden, nach einer voreingestellten Zeitdauer automatisch wieder auszuschalten.

Eventuell bereits hinterlegte Zeitpläne werden für die Dauer der Timer-Steuerung pausiert und anschließend wieder aktiviert.

Automationen werden flexibler

Ebenfalls mit den neuesten Softwareupdates wird bei Bosch Smart Home die Möglichkeit integriert, jetzt auch Automationen und Zustände zu den Favoriten hinzuzufügen.

Mit Bezug auf Automationen wird in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit ergänzt, diese manuell über die App auszulösen. Bosch hat zudem angekündigt, im Rahmen von zukünftigen Updates weitere Auslöser hinzuzufügen.

Die aktuellen Updates – insbesondere die neue Version der Controller-Software – haben wie gewohnt auch zahlreiche allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Gepäck. Unter anderem wurde auch die noch recht frisch hinzugefügte Matter-Unterstützung des Bosch Smart Home Controller II optimiert.

Wenn Bosch-Geräte als inaktiv angezeigt werden

Ein Hinweis noch für alle Nutzer, die ihre Smarthome-Produkte von Bosch auch in HomeKit verwenden. Im Anschluss an die Software-Aktualisierungen des Controllers kommt es teilweise vor, dass einzelne Komponenten für längere Zeit nicht verfügbar sind. Dieser Umstand ist dem Hersteller zufolge absolut normal und hängt mit der Stromsparfunktion der Geräte zusammen. So senden diese zum Teil nur dann, wenn es tatsächlich auch etwas zu melden gibt. Andernfalls kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die Geräte nach einem Update wieder in der App erscheinen.

Wenn es schneller gehen soll, genügt es beispielsweise, ein mit einem Tür-Fenster-Kontakt ausgestattetes Fenster kurz zu betätigen. Die Statusänderung weckt das Zubehör auf und sorgt dafür, dass eine entsprechende Meldung an den Controller übermittelt wird.