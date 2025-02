Billify scannt und verwaltet Kassenzettel und Belege

Die App Billify hat sich auf das Scannen und Verwalten von Rechnungen und Kassenzetteln spezialisiert. Aktuell bietet der in Deutschland ansässige Entwickler die Vollversion seiner Anwendung kostenlos an. Wer also dergleichen sucht, kann die App einfach mal im App Store laden und ausprobieren.

Ein wichtiger Hinweis vorweg: Wir wissen nicht, wie lange die Lifetime-Version der Anwendung kostenlos erhältlich ist. Prüft also nicht nur vor dem Download, welche Preise für die In-App-Käufe bei euch angezeigt werden, sondern achtet auch bei der Aktivierung nach dem Download auf die angezeigten Preise.

Während die Screenshots und der Beschreibungstext im App Store anderes vermuten lassen, ist die Anwendung vollständig in deutscher Sprache verfügbar. Einfach beschrieben ist „Billify“ zunächst eine Kamera-App, die aufgenommene Bilder auswertet und in vom Anwender vorgegebenen Verzeichnissen ablegt.

Einen Mehrwert vermittelt die App vor allem dadurch, dass sich die Belege damit schnell erfassen und kategorisieren lassen. Egal ob es sich um einen kleinen Einkaufszettel oder ein A4-Blatt handelt, die Anwendung knipst schnell und stellt die Scanobjekte automatisch frei. Anschließend versucht die integrierte Texterkennung, die Daten auf dem Beleg auszuwerten. In diesem Punkt können wir der App bislang allerdings kein gutes Zeugnis ausstellen, so wurde in der Regel eine der ersten auf dem Beleg vorhandenen Zahlen als ausgegebener Betrag verbucht, was meistens nur das Datum des Einkaufs war.

Wenig smart – aber Unterstützung bei der Belegverwaltung

Etwas Handarbeit ist also nötig, um die gescannten Belege korrekt zu erfassen und zu benennen. Dabei kann man die Bilder dann mithilfe von Tags auch gleich in den richtigen Ordnern sortieren. Positiv ist, dass die Verwaltung unabhängig von der persönlichen Fotosammlung funktioniert und auch die Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg mithilfe von iCloud unterstützt wird.

Unterm Strich unterstützt „Billify“ beim Erfassen und Aufbewahren von Kassenzetteln und Belegen. Mit smarten Funktionen ist es hier allerdings nicht weit her, sondern ihr müsst die Benennung und Verwaltung von Hand vornehmen. Daher scheint uns auch der reguläre Preis in Höhe von 24,99 Euro für die Vollversion etwas zu hoch gegriffen. Alternativ dazu bietet der Entwickler die App auch zum Monatspreis von 2,99 Euro an.