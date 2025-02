Belkin mit Preisaktion: 20 Prozent Rabatt auf (fast) alles

Belkin ist für hochwertiges iPhone-Zubehör bekannt, das allerdings ganz gerne auch mal ein paar Euro mehr kostet. Daher scheint uns die aktuelle Valentintagsaktion von Belkin besonders interessant. Falls ihr zuletzt mit dem Kauf eines Produkts des Herstellers geliebäugelt habt, kommt ihr jetzt womöglich ein ganzes Stück günstiger zum Zug. Für kurze Zeit bietet Belkin einen großen Teil seiner Produkte mit 20 Prozent Preisnachlass an, darunter Ladegeräte, Akkus, Netzteile, Kopfhörer und Adapter.

Die Valentinstag-Aktionsseite könnte für unseren Geschmack jedoch ein wenig übersichtlicher sein. Sie wirbt Belkin mit dem Slogan „20 Prozent auf alles“, grenzt dies jedoch mit einem Sternchen ein, dessen Auflösung wir auf der Seite des Herstellers nicht finden konnten.

Letztendlich bleibt euch also nichts anderes übrig, als das gewünschte Produkt in Einkaufswagen zu legen und dann damit an die Kasse zu gehen. Bei den für die Aktion qualifizierten Artikeln wird der Rabatt beim Kaufabschluss automatisch abgezogen. Zum Teil wird der Hinweis auf den Aktionsrabatt auch direkt auf den Produktseiten angezeigt. Generell ausgeschlossen sind, soweit wir das überblicken, Artikel, die zuvor schon im Preis reduziert wurden.

3-in-1-Ladestation mit Qi2 für unterwegs

Von der Sonderaktion ausgenommen ist beispielsweise das neue, bei Belkin verfügbare 3-in-1-Reiseladegerät mit Qi2-Unterstützung. Hier werden zwei Verschiedene Varianten angeboten, so gibt es neben der zum Preis von 129,99 Euro erhältlichen Standardausführung auch noch eine Variante, bei der man für zehn Euro mehr noch ein Reiseadapter-Set mit dazu bekommt.

Vom Aufbau her erinnert das neue Reiseadapterset von Belkin zwar an die zahlreichen in dieser Kategorie verfügbaren Billigangebote, wir gehen aber mal davon aus, dass sich der deutlich höhere Preis auch in der Qualität niederschlägt. Das Gerät unterstützt das schnelle Aufladen nicht nur von iPhone, sondern auch von der Apple Watch, will zudem damit punkten, dass ein passendes Ladegerät und eine Transporttasche im Lieferumfang enthalten sind.