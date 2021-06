Beeindruckend hochwertig: 3D-Objekterfassung mit iPhone und Mac

Die so erstellte, knapp 15 Megabyte große .usdz-Datei hat Matt Waller über sein Dropbox-Konto zum Download bereitgestellt. Welche Schritte vom ersten Fotos bis zum fertigen Modell nötig waren, beschreibt der Entwickler in diesem Blog-Eintrag .

Genauer wird Apple in Sachen Objekterfassung dann in der WWDC-Videosession 10076 . Unter der Überschrift „Create 3D models with Object Capture“ gehen die Apple-Ingenieure Michael Patrick Johnson und Dave McKinnon hier auf die Details ein, die bedacht werden müssen um nur mit Mac und iPhone bewaffnet nahezu perfekte 3D-Modelle zu erstellen.

Hier beschreibt Apple die jüngste Erweiterung der seit Jahren aggressiv vorangetriebenen Augmented-Reality-Anstrengungen des Konzerns folgendermaßen: „Verwandeln Sie eine Reihe von 2D-Bildern in ein fotorealistisches 3D-Objekt, das für AR optimiert ist – in nur wenigen Minuten.“

Die neue „Object Capture“-Funktion, die iOS 15 und macOS 12 Hand in Hand anbieten werden, war Apple so wichtig, dass diese sogar während der diesjährigen WWDC-Keynote berücksichtigt wurde – auf den Vorschauseiten von iOS 15 und macOS 12 ist die neue 3D-Funktion allerdings nur mit einem Satz vertreten.

Insert

You are going to send email to