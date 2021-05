Bandwith Monitor und WiFiman unterstützen bei der Netzwerk-Analyse

Bei der von Soeren Gade entwickelten App Bandwidth Monitor handelt es sich um eine komfortable Ergänzung für FRITZ!Box-Nutzer. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, die aktuelle Netzwerkauslastung auf dem iPhone anzuzeigen, ohne dass man sich dafür über das Web-Interface der FRITZ!Box anmelden muss.

In dieser Woche wurde Bandwith Monitor nach langer Zeit mal wieder aktualisiert und in Version 2 veröffentlicht. In der neuen Programmversion zeigt sich die App an iOS 14 angepasst und um Unterstützung für die aktuellen Modelle der FRITZ!Box und neue Versionen von FRITZ!OS ergänzt. Zudem hat der Entwickler verschiedene Verbesserungen implementiert, dazu zählt die Möglichkeit, mehrere Konfigurationen zu speichern ebenso wie erweiterte Anzeigeoptionen. Hier stehen jetzt separate Grafiken für Upload und Download sowie eine Anzeige der aktuellen Spitzenlast zur Verfügung.

Bandwith Monitor muss sich für den Zugriff auf diese von der FRITZ!Box ermittelten Daten beim Router anmelden. Diese Daten werden ausschließlich lokal in der App gespeichert. Dennoch kann es nicht schaden, wenn ihr hierfür ein separates Benutzerkonto mit eingeschränkten Zugriffsrechten auf eurem Router anlegt.

WLAN-Analyse mit WiFiman

Wenn ihr vom iPhone aus erweiterte Netzwerkinformationen abrufen wollt, könnt ihr zudem ein Auge auf den Ubiquiti WiFiman werfen. Die kostenlose App lässt sich unabhängig von der Hardware des Herstellers verwenden und zeigt sich trotz ihres andauernden Beta-Stadiums erfreulich stabil und vielseitig. Die Anzeige umfassender Netzwerkinformationen wird um die Möglichkeit zum Durchführen und Speichern von Speedtests ergänzt. WiFiman hat auch ein eine Ping-Funktion integriert. Die hier vorgegebenen Referenzserver von Google, Facebook und Twitter lassen sich auch durch eigene Adressen ergänzen oder ersetzen.

WiFiman liegt aktuell mit der Versionsnummer 0.13.5 vor und ist wie der oben erwähnte Bandwith Monitor für iPhone und iPad optimiert. WiFiman hält zudem ein Widget für den Heute-Bildschirm bereit, beim Bandwith Monitor musste der Entwickler diese bislang verfügbare Erweiterung mit dem letzten Update seinen Angaben zufolge aus technischen Gründen entfernen.