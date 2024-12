Bahn will Bargeld und Fassbier im ICE streichen

Die Bahn will im ICE künftig kein Bargeld mehr annehmen. Das Ganze ist zunächst zwar nur als Pilotprojekt angesetzt, könnte bei entsprechendem Erfolg aber zeitnah auch Standard werden.

Die Bahn hat dem Projekt den Namen „Der bargeldlose Zug“ gegeben und begründet die Entscheidung damit, dass sich das Zahlungsverhalten der Fahrgäste über die vergangenen Jahre hinweg stark gewandelt habe. Mittlerweile würde die Hälfte aller Zahlungen in der Bordgastronomie bargeldlos getätigt, also beispielsweise per iPhone und Apple Pay oder in Form von Kartenzahlung.

Bilder: Deutsche Bahn

Die Bahn orientiert sich hier ihren Worten zufolge an der Systemgastronomie, wo Digital- und Kartenzahlungen mittlerweile als Standard gewertet werden. Auch entfalle dabei die aufwendige Bargeldlogistik, wodurch sich Abrechnungen einfacher und schneller durchführen ließen.

Der Test ist zunächst für den Zeitraum von Februar bis Mai 2025 und bis zu sechs ausgewählte ICE-Verbindungen angesetzt. Im Anschluss werde über eine Ausweitung des Verfahrens entschieden.

Welche Züge genau an dem Projekt teilnehmen, will die Bahn am 20. Dezember bekanntgeben. ie Verbindungen sollen dann auch in der App DB Navigator entsprechend gekennzeichnet sein.

Digitalisierungsbremse und Fassbierverzicht

An anderer Stelle musste die Bahn diese Woche ja den Rückwärtsgang einlegen. Auf die Kritik von Fahrgästen und Verbraucherschützern hin soll man Sparpreis-Tickets künftig wieder ohne Mail-Adresse buchen können und auch die gedruckten Ankunftspläne bleiben erstmal an den Bahnhöfen hängen. Hier ist die Bahn mit ihren Digitalisierungsplänen erstmal übers Ziel hinausgeschossen.

Eine weitere Ankündigung der Bahn dürfte zumindest von Biertrinkern als brisant eingestuft werden. Nach dem Jahreswechsel wird es an Bord der Fernverkehrszüge kein frisch gezapftes Bier mehr geben. Anstelle des Fassbiers soll dann eine größere Auswahl an Flaschenbieren treten, so will die Bahn künftig permanent ein Standardsortiment mit sieben verschiedenen Biersorten führen und dies zudem um ein wechselndes Aktionsbier ergänzen.