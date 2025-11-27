Auto-Ladeadapter mit integriertem Kabel nur 6,99 Euro

Vor ein paar Monaten haben wir uns noch gefreut, wenn mal ein gewöhnliches Autoladegerät für weniger als zehn Euro erhältlich war. Mittlerweile muss man auch für Ladegeräte mit integriertem Kabel nicht mehr viel bezahlen. Aktuell kann man bei Amazon ein Kfz-Ladegerät von Lisen mit integriertem USB-C-Kabel für lediglich 6,99 Euro bestellen. Mit dem Aktionscode R54JOW6A bekommt man 30 Prozent Rabatt auf den angezeigten Preis.

Bei dem Angebot handelt es sich wieder um eine Aktion, bei der ein zusätzlicher Rabattcode eingegeben werden muss. Wir haben schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass Amazon seinen Kunden hier inzwischen unnötig viele Steine in den Weg legt. Die Codes müssen jetzt wesentlich umständlicher als früher eingegeben werden.

Aktiviert hierfür beim Kaufabschluss den Bereich „Zahlungsweise wählen“. Dort könnt ihr unterhalb der verfügbaren Zahlungsmittel einen Aktionscode eingeben. Die im Feld für den Code angezeigte Vorgabe die Anzahl der Zeichen betreffend könnt ihr ignorieren, allerdings müsst ihr zwingend auf den Pfeil ganz rechts in dem Eingabefeld klicken, um den Aktionscode auch zu aktivieren. Anschließend ist es zudem nötig, das Zahlungsmittel erneut zu bestätigen.

USB-C-Kabel zum Ausziehen

Das Ladegerät ist mit einem 75 Zentimeter langen USB-C-Kabel ausgestattet, das sich, wenn es nicht genutzt wird, selbst wieder aufrollen kann. Ergänzend dazu stehen je ein Anschluss für USB-C und USB-A zur Verfügung. Insgesamt liefert der Ladeadapter laut Herstellerangaben bis zu 57 Watt, wobei die Leistung des ausziehbaren Kabels auf 30 Watt limitiert ist. Ergänzend dazu können 15 Watt über die USB-C-Buchse und weitere 12 Watt über den USB-A-Anschluss bezogen werden.

Von der Bauform her handelt es sich hier um einen Stecker für die Autosteckdose, auf dem ein Ladeadapter mit integrierter Kabelaufrollung sitzt. Ein Scharnier im Fuß des Adapters ermöglicht es, das Gehäuse abhängig von der Anschlusssituation im optimalen Winkel auszurichten.