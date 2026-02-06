Aukey Doppelstation lädt kabellos mit 2 x 25 Watt

Der Zubehöranbieter Aukey hat mit seinem MagFusion 2X 2-in-1 Magnetic Wireless Charger ein kabelloses Ladegerät im Programm, mit dem sich zwei Geräte gleichzeitig mit der vom Qi2.2-Standard vorgesehenen maximalen Ladeleistung aufladen lassen. Bislang sind uns eigentlich nur Einzelladegeräte auf dieser Basis untergekommen.

Aukey setzt dabei auf eine Kombination aus Ladeständer und horizontaler Ablage. Das Lademodul im Standfuß ist laut Hersteller mit einem starken Magneten ausgestattet und erlaubt es, das iPhone sowohl im Hoch- als auch im Querformat anzubringen. Der Ständer eignet sich damit sowohl für den Schreibtisch als auch für den Einsatz auf dem Nachttisch.

Das auf einen Standfuß montierte Lademodul lässt sich zudem um bis zu 30 Grad kippen, damit man abhängig vom Aufstellort stets im optimalen Winkel auf das Display blickt.

Kombination aus Ständer und Ablage

Beim zweiten Lademodul handelt es sich um eine in den Sockel der Station integrierte Ablage, die nicht nur zum Aufladen von iPhones verwendet werden kann, sondern auch andere Geräte wie etwa die AirPods mit Strom versorgen kann. Das Gehäuse der Ladestation besteht laut Aukey aus Metall und das Lademodul wird durch einen Einsatz aus gehärtetem Glas geschützt.

Der Preis für die Ladestation liegt bei 69,99 Euro. Zu beachten ist, dass hier kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Um das Gerät in vollem Umfang nutzen zu können, muss man auf ein Netzteil mit mindestens 50 Watt Ausgangsleistung setzen.

Aukey und Amazon

Um Aukey ist es in den vergangenen Jahren ruhig geworden. Dies liegt wohl vor allem daran, dass der Anbieter 2021 bei Amazon rausgeflogen ist. Der Vorwurf lautete damals, dass Aukey mit gefälschten Bewertungen gearbeitet hat.

Das aktuelle Management von Aukey legt Wert auf die Feststellung, dass die damals Verantwortlichen allesamt abgelöst wurden. Das Vorgehen habe nicht den Richtlinien des Unternehmens entsprochen.