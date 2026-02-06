iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 323 Artikel

Qi2.2 doppelt ausgeschöft

Aukey Doppelstation lädt kabellos mit 2 x 25 Watt
Der Zubehöranbieter Aukey hat mit seinem MagFusion 2X 2-in-1 Magnetic Wireless Charger ein kabelloses Ladegerät im Programm, mit dem sich zwei Geräte gleichzeitig mit der vom Qi2.2-Standard vorgesehenen maximalen Ladeleistung aufladen lassen. Bislang sind uns eigentlich nur Einzelladegeräte auf dieser Basis untergekommen.

Aukey setzt dabei auf eine Kombination aus Ladeständer und horizontaler Ablage. Das Lademodul im Standfuß ist laut Hersteller mit einem starken Magneten ausgestattet und erlaubt es, das iPhone sowohl im Hoch- als auch im Querformat anzubringen. Der Ständer eignet sich damit sowohl für den Schreibtisch als auch für den Einsatz auf dem Nachttisch.

Aukey Doppel 2

Das auf einen Standfuß montierte Lademodul lässt sich zudem um bis zu 30 Grad kippen, damit man abhängig vom Aufstellort stets im optimalen Winkel auf das Display blickt.

Kombination aus Ständer und Ablage

Beim zweiten Lademodul handelt es sich um eine in den Sockel der Station integrierte Ablage, die nicht nur zum Aufladen von iPhones verwendet werden kann, sondern auch andere Geräte wie etwa die AirPods mit Strom versorgen kann. Das Gehäuse der Ladestation besteht laut Aukey aus Metall und das Lademodul wird durch einen Einsatz aus gehärtetem Glas geschützt.

Aukey Doppel

Der Preis für die Ladestation liegt bei 69,99 Euro. Zu beachten ist, dass hier kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Um das Gerät in vollem Umfang nutzen zu können, muss man auf ein Netzteil mit mindestens 50 Watt Ausgangsleistung setzen.

Aukey und Amazon

Um Aukey ist es in den vergangenen Jahren ruhig geworden. Dies liegt wohl vor allem daran, dass der Anbieter 2021 bei Amazon rausgeflogen ist. Der Vorwurf lautete damals, dass Aukey mit gefälschten Bewertungen gearbeitet hat.

Das aktuelle Management von Aukey legt Wert auf die Feststellung, dass die damals Verantwortlichen allesamt abgelöst wurden. Das Vorgehen habe nicht den Richtlinien des Unternehmens entsprochen.
  • Mind. 40€ zu teuer, fehlendes Netzteil und keine Lademöglichkeit für die Apple Watch – naja!

  • Hatte verschiedene Charger hier, angegeben mit 15W, aber kaum 9W erreicht. Dann doch den teureren Apple Charger gekauft, zack hoch bis auf über 25W. Ich traue dem Zubehör Kram bei den Angaben nicht mehr über den Weg, auch namhaften Produkten wie Anker und Konsorten nicht.

  • Ladepuck für die Watch wäre für mich persönlich wichtiger. Die pods lade ich meistens zwischendurch über Kabel auf .

  • Ist das nicht die Firma bei der man die Geräte negativ bewerten mußte, damit man den Kaufpreis zurück erhielt, wenn man anschließend die Bewertung auf sehr gut geändert hat?

