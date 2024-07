Auf Kaufland folgt Penny: Apple-Guthaben mit indirektem Nachlass

Der Lebensmittel-Discounter Penny bietet noch bis einschließlich morgen die Möglichkeit, euer Apple-Guthaben zu einem günstigeren Preis aufzuladen. Dies gilt jedoch nur, wenn ihr kein Problem mit der Nutzung des Bonusprogramms Payback habt. Anstatt der in zurückliegenden Jahren üblichen direkten Preisreduzierungen von Apples Guthaben-Karten, setzen Penny und andere Einzelhändler inzwischen ja nur noch auf indirekte Nachlässe über Payback-Punkte oder eigene Gutscheine.

Online und in Penny-Filialen

Die aktuelle Aktion bei Penny, die noch bis Samstag in Anspruch genommen werden kann, steht sowohl online bei der Penny Kartenwelt als auch in den Filialen des Discounters zur Verfügung.

Im Rahmen der laufenden Aktion sind Apple-Geschenkkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro erhältlich, die 15-Euro-Karte und Karten mit variablem Wert sind hingegen von der Teilnahme ausgeschlossen. Beim Kauf der qualifizierten Karten bietet Penny 20-fache Payback-Punkte.

Zur Ermittlung des effektiven Nachlasses muss man hier einmal in das Payback-System eintauchen: Normalerweise bekommt man bei Payback für zwei ausgegebene Euro einen Punkt. Im Rahmen der Aktion könnt ihr beim Kauf einer 100-Euro-Karte 1000 Payback-Punkte sammeln, was einem Wert von 10 Euro entspricht.

Die gesammelten Punkte könnt ihr im Prämienstore von Payback einlösen oder euch den Gegenwert direkt in Bargeld auszahlen lassen. Nutzt hierfür die Option „Bargeld einlösen“ in euren Konto-Einstellungen. Der Mindestbetrag für eine Auszahlung liegt bei 200 Payback-Punkten.

Einkaufsgutscheine bei Kaufland

Erst am Mittwoch endete die Gutschein-Aktion bei Kaufland, über die wir in der vergangenen Woche berichtet haben. Auch die Supermarkt-Kette reduzierte die Apple-Guthabenkarten nicht direkt, sondern bewarb eine Ersparnis in Form eines Guthabens für den nächsten Einkauf bei Kaufland. Der Haken hier: Verbraucher benötigten zur Teilnahme zwingend eine Kaufland-Card.