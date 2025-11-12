Bildbearbeitung per Spracheingabe
Auch für iOS: Googles Fotos-App integriert neue KI-Funktionen
Google erweitert die Funktionen seiner Fotos-App um neue KI-gestützte Werkzeuge, die auf dem Modell „Nano Banana“ basieren. Nutzer können künftig direkt in der App beschreiben, welche Bearbeitungen an einem Foto vorgenommen werden sollen.
Funktionen wie das Entfernen von Sonnenbrillen, das Öffnen geschlossener Augen oder das Hinzufügen eines Lächelns werden über personalisierte Gesichtserkennung möglich. Dabei greift die App auf ähnliche Bilder aus der eigenen Galerie zurück, um die gewünschten Veränderungen möglichst realitätsnah umzusetzen.
Diese sprachbasierten Editierfunktionen stehen nun nicht mehr nur auf Android-Geräten zur Verfügung. Mit dem aktuellen Update beginnt auch die Verteilung auf iOS in den USA. Gleichzeitig bringt Google eine überarbeitete Benutzeroberfläche auf iPhones, die einfache Gesten, Schnellvorschläge und sprachgesteuerte Eingaben unterstützt. In Deutschland und der übrigen Europäischen Union sind diese neuen Funktionen bislang nicht freigeschaltet.
Neue Vorlagen und erweiterte Suchfunktionen
Mit dem Update führt Google zudem generative Vorlagen in die Fotos-App ein. Diese helfen bei der kreativen Gestaltung von Bildern, etwa durch die Simulation eines Mode-Shootings oder das Erstellen einer digitalen Postkarte. In einem nächsten Schritt sollen auch personalisierte Vorlagen verfügbar werden, die Informationen aus der eigenen Fotosammlung nutzen. So lassen sich etwa Zeichnungen im Stil eigener Hobbys oder individuell gestaltete Namensmotive erstellen.
Auch die Suche innerhalb der App wurde erweitert. Das Werkzeug „Ask Photos“ erlaubt es, Bilder durch natürliche Spracheingaben gezielt zu finden. Nutzer können zum Beispiel nach einem bestimmten Urlaub oder Ereignis suchen, ohne konkrete Daten anzugeben. Zudem bietet ein neues „Ask“-Symbol innerhalb einzelner Bilder die Möglichkeit, weitere Informationen zu Bildinhalten abzurufen oder direkt eine Bearbeitung zu starten. Diese Funktionen werden aktuell schrittweise in über 100 weiteren Ländern verfügbar gemacht. Europa ist bislang nicht darunter.
Entwickler: Google
Laden
Und bei Apples iPhone Foto App kann man noch nicht mal ein Bild zu einer Person taggen, wenn das iPhone fälschlicherweise gar keine Person identifiziert hat.
Das geht nur am Mac ;-)
Ja, die Software ist eine Vollkatastrophe
Hab mir Immich auf mein Proxmox System installiert. Da brauch ich keine Datenkrake. :)
Und Apples Fotos App braucht für den magischen Radierer immer noch 8 GB RAM.
Ja, die Software ist eine Vollkatastrophe
Ich möchte meine Bilder trotzdem nicht bei Google hochladen
Läuft dieses Modell lokal oder in der Cloud?
Ich sehe ggf. die Gefahr, dass Android-User aus Unwissenheit den Datenschutz ihrer Freunde un Bekannten verletzen – wie bei WhatsApp, wo viele bereitwillig ihr gesamtes Telefonbuch mit Meta teilen.
