ARD Mediathek auf dem iPhone mit erweiterten Senderseiten

Die in der ARD zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten feilen weiter an den Funktionen ihrer iPhone-App ARD Mediathek. Die Anwendung wurde vor zwei Monaten per Update umfassend überarbeitet, mit der neu verfügbaren Version 7.8.0 halten nun diverse Verbesserungen insbesondere mit Blick auf die Integration der Landesanstalten Einzug.

Nutzer der App finden auf den jeweiligen Senderseiten jetzt erweiterte Zugriffsmöglichkeiten. So kann man von hier aus jeweils direkt auf die einzelnen Live-Streams zugreifen und erweiterte Programminformationen abrufen. Hierfür steht die Möglichkeit zum Sprung in die nach Sendern unterteilten Bereiche „Sendung verpasst“ und „Sendungen A-Z“ zur Verfügung.

Darüber wurden den Entwicklern zahlreiche allgemeine Verbesserungen implementiert. Die Übersicht „Sendungen A-Z“ soll nun bessere Ergebnisse liefern und beispielsweise keine doppelten Einträge mehr enthalten. Zudem habe man weiter am Aussehen der App gefeilt. Das nächste große Update wird zum Monatsende mit einer Überraschung zum 50. Geburtstag der Krimireihe „Tatort“ angekündigt.