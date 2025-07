Apples AirPods Pro 2: Heute 80 Euro günstiger als bei Apple

Im Rahmen des diesjährigen Prime Day senkt Amazon auch die Preise für nachgefragte Apple-Produkte deutlich. Sowohl die kabellosen AirPods Pro der zweiten Generation als auch das Viererpack der AirTags werden aktuell zu den niedrigsten Preisen seit Jahresbeginn angeboten.

Damit reagiert der Onlinehändler nicht nur auf Konkurrenzaktionen, sondern unterbietet die direkt bei Apple aufgerufenen Preise nun noch deutlicher. Wie üblich während des Prime Day gilt: Die Angebote gelten nur für kurze Zeit und könnten je nach Nachfrage schnell vergriffen sein.

AirPods Pro 2 mit USB-C-Anschluss

Die AirPods Pro der zweiten Generation sind bei Amazon derzeit für 199 Euro erhältlich. Gegenüber dem regulären Preis im Apple Store ergibt sich damit ein Preisvorteil von rund 80 Euro. Im Lieferumfang enthalten sind Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, ein USB-C-Ladecase mit Ortungsfunktion sowie Silikonaufsätze in vier Größen.

Mit dem kommenden Update auf iOS 26 erweitert Apple den Funktionsumfang der Ohrhörer zusätzlich. Dann lassen sich Audioaufnahmen in hoher Qualität anfertigen und Videofunktionen über die AirPods steuern. Auch die automatische Audioübergabe zwischen Geräten kann künftig unterdrückt werden, um die Wiedergabe gezielt auf den Ohrhörern zu belassen.

AirTags im Viererpack und alternative Tracker

Das Apple AirTag-Viererset wird aktuell für 89 Euro angeboten. Damit liegt der Stückpreis bei rund 22 Euro, während Apple im eigenen Online-Store für ein Einzelgerät 39 Euro verlangt. Die kompakten Bluetooth-Tracker lassen sich einzeln nutzen und sind nicht dauerhaft mit einem Nutzerkonto verknüpft, was sie auch als Geschenkoption geeignet macht.

Als günstige Alternative bieten sich mehrere „Wo ist?“-Karten von Drittherstellern wie etwa Reyke an. Diese wird für knapp 16 Euro angeboten, ist wiederaufladbar und lässt sich ebenfalls in Apples „Wo ist?“-Netzwerk einbinden. Auf die präzisere Nahbereichssuche per Ultra-Wideband-Technik muss bei dieser Variante jedoch verzichtet werden. Sprich: Solltet ihr eure Geldbörse verlegen, ortet die Karte diese nur meter- und nicht zentimetergenau.