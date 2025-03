Apple wird Unterstützung für die alte HomeKit-Architektur einstellen

Die vor zwei Jahren eingeführte neue HomeKit-Architektur soll in Kürze verpflichtend werden. Apple bereitet entsprechende Hinweise vor, die mit iOS 18.4 dann wohl allen Nutzern, die das Update noch nicht gemacht haben, angezeigt werden.

Die Textzeilen in dem auf der Plattform X veröffentlichten, unten eingebetteten Screenshot finden sich in der neu veröffentlichten dritten Beta-Version von iOS 18.4, die bislang nur für Entwickler verfügbar ist. Die Bereitstellung über Apples öffentliches Beta-Programm dürfte in Kürze folgen.

„Der Support endet bald“

Mit Mitteilungen wie „Apple Home Update empfohlen“ oder „Der Support für deine aktuelle Version von Apple Home endet bald. Aktualisiere jetzt, um Einschränkungen mit deinem Zubehör und deinen Automatisierungen zu vermeiden“ will Apple die betroffenen Nutzer wohl darauf hinweisen, dass sie das Smarthome-System nicht mehr in vollem Umfang verwenden können. Zudem deutet die Textzeile „Apple Home Update vorausgesetzt“ an, dass die Aktualisierung für die Nutzung von Apple Home künftig zwingend vorausgesetzt wird. Natürlich stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie viele Nutzer noch immer mit der alten HomeKit-Basis arbeiten.

Basis für Matter und verbesserte Leistung

Ohne Frage war die Umstellung zum Jahreswechsel 2022 auf 2023 mit massiven Problemen verbunden. Die Fehler in der unerklärlicherweise kurz vor Weihnachten freigegebenen HomeKit-Version waren so massiv, dass Apple das Update bereits wenige Tage später zurückziehen musste. In der Folge hat es drei volle Monate gedauert, bis die Aktualisierung dann final freigegeben wurde.

Mit der ersten großen Aktualisierung seiner vor acht Jahren vorgestellten Smarthome-Plattform hat Apple die Grundlage für Erweiterungen wie die Matter-Integration geschaffen. Zudem ermöglicht die neue Softwarebasis eine effizientere Kommunikation zwischen Geräten und eine schnellere, zuverlässigere Systemleistung.