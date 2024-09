Apple Watch: Neues Ultra-Feature – Explorer-Wegfall – Series 10 im Video

Die von Apple veröffentlichte Liste mit allen in watchOS 11 enthaltenen Neuerungen haben wir ja bereits im Zusammenhang mit der Freigabe der Aktualisierung veröffentlicht. Allerdings finden sich wie gewohnt im Nachhinein auch verschiedene kleinere Änderungen, die zumindest erwähnt werden wollen.

Positiv ist anzumerken, dass Besitzer der Apple Watch Ultra eine zusätzliche Funktion für ihre Aktionstaste erhalten. Hält man diese gedrückt, so kann man jetzt schnell eine andere als die vorgewählte Trainingsart auswählen. Wischt dafür einfach mit dem Finger über die Liste oder dreht an der digitalen Krone.

With watchOS 11, you can now press and hold the Action Button on Apple Watch Ultra to quickly switch actions using your finger or the Digital Crown. Had a lot of fun working on this with @edchao. pic.twitter.com/S4M7dqPiow

