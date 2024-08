Apple Watch: Neue Nomad Sport Bands in Deutschland verfügbar

Zur Feier der Olympischen Spiele 2024 in Paris hat der Zubehör-Anbieter Nomad eine limitierte Sonderedition seines Sportarmbands für die Apple Watch herausgebracht. Das Design ist an die französische Nationalflagge, „Le Tricolore“, angelehnt, weckt aber auch Assoziationen mit den Hausfarben der Bekleidungsmarke Tommy Hilfiger.

Die bereits im Juli präsentierten Sport Bands sind nun auch in Deutschland verfügbar. Hierzulande ist das Armband für 69,95 Euro erhältlich.

Robust und atmungsaktiv

Das Armband besteht aus Fluorkautschuk, einem widerstandsfähigen und pflegeleichten Material, das durch innere Belüftungskanäle für zusätzlichen Tragekomfort sorgten soll. Es ist wasserfest und verfügt über einen Aluminium-Verschlussstift, der einen sicheren Halt gewährleisten soll. Laut Nomad ist das Armband für sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Joggen und Home-Workouts geeignet.

Das Armband ist mit allen Apple-Watch-Modellen in den Größen 42, 44, 45 und 49 Millimeter kompatibel. Mit einem Gewicht von 31 Gramm und einer Länge von 23,5 Zentimetern bewirbt der Anbieter dieses einerseits als leicht und robust, gibt andererseits aber auch an, dass dieses einer seitlichen Krafteinwirkung von bis zu 196 Newton standhalten kann.

Olympia 2024 und The Verge

Neben der Sonderedition zur Feier der Olympischen Spiele 2024 in Paris bietet Nomad auch ein weiteres Modell namens „The Verge“ an, das in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Technologiemagazin entwickelt wurde. „The Verge“ unterscheidet sich ausschließlich im farblichen Design vom Olympia-band und ist ebenfalls für Handgelenke mit einem Umfang von 150 bis 200 Millimeter geeignet. Beide Armbänder sind in Deutschland exklusiv über Amazon erhältlich.

Solltet ihr vorhaben, nach der Vorstellung der neuen Apple Watch das diesjährige Modell der Computeruhr zu erwerben, dann warte mit dem Kauf der Armbänder noch ein wenig. Es könnte sein, dass sich die klassischen Armbänder nicht mehr in Kombination mit der Apple Watch Series 10 einsetzen lassen.