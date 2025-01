Apple Watch: iPhone-Suche mit versteckter Zusatzfunktion

Die Apple Watch bietet Nutzern bereits seit längerer Zeit die Möglichkeit, beim Wiederfinden eines verlegtes iPhones zu helfen. Was viele Anwender nicht wissen: Neben dem bekannten Signalton lässt sich bei Bedarf auch der LED-Blitz des iPhones aktivieren. Eine versteckte Funktion die vor allem in dunkler Umgebung nützlich sein kann – wie wir gerade erst wieder am Silvesterabend erfahren haben.

iPhone anpingen

Über das Kontrollzentrum der Apple Watch lässt sich die iPhone-Suche schnell aufrufen. Dazu wird über ein Druck auf die Seitentaste der Apple Watch das Kontrollzentrum aktiviert und anschließend die Schaltfläche „iPhone anpingen“ ausgewählt. Das iPhone gibt daraufhin einen kurzen, gut hörbaren Ton aus, der beim Auffinden hilft.

Ein weniger bekanntes Detail: Lässt man seinen Finger auf der Taste liegen, wird zusätzlich auch der LED-Blitz des iPhones aktiviert. Diese visuelle Hilfe kann insbesondere in dunklen Räumen, unter Möbeln und in lauten Umgebungen von Vorteil sein.

Präzisere Ortung mit neueren Modellen

Während ältere Modelle der Apple Watch auf akustische und visuelle Signale setzen, bieten die Apple Watch Series 9, Series 10 und die Apple Watch Ultra 2 eine genauere Lokalisierung. Dank Ultrabreitband-Technologie zeigen diese Uhren auf dem Display die Richtung und Entfernung zum iPhone an.

Die Funktion „Präzisionssuche“ ist auf kompatiblen Geräten ebenfalls direkt über das Kontrollzentrum verfügbar. Nutzer erhalten dort Angaben zur Position des iPhones und werden bei Annäherung durch Farbwechsel auf dem Display sowie akustische Signale unterstützt.

Funktionserweiterung wenig bekannt

Obwohl die grundlegende Funktion des iPhone-Pingens vielen Nutzern vertraut sein dürfte, wird die Option zur Aktivierung des Blitzes häufig übersehen. Dabei lässt sich diese Ergänzung mit einem einfachen längeren Tastendruck schnell auslösen und bietet eine praktische Ergänzung zur akustischen Ortung.