Apple Watch: Armband-App „Bandbreite“ in Version 2.0

Seit Einführung der Apple Watch im Jahr 2015 hat Apple über 840 verschiedene Armbänder veröffentlicht. Was als Zubehör begann, hat sich längst zu einem eigenständigen Sammelgebiet entwickelt. Die Armbänder werden regelmäßig in neuen Farben und Materialien auf den Markt gebracht – zuletzt kamen allein im Herbst dutzende Varianten hinzu. Besonders kostspielig sind die Modelle der Hermès-Kollektion sowie Metallbänder mit Gliederstruktur, die mehrere Hundert Euro kosten können.

Eine zentrale Anlaufstelle für Sammlerinnen und Sammler ist die iPhone-App „Bandbreite„. Die Anwendung dient als Katalog und Verwaltungshilfe für die eigene Armband-Sammlung. Nutzer können dort erfassen, welche Modelle sie besitzen, eine Wunschliste anlegen oder Armbänder markieren, die gerade unterwegs sind oder zum Tausch angeboten werden.

Komplett überarbeitet und mit neuen Funktionen

Mit der Veröffentlichung von Version 2.0 wurde „Bandbreite“ umfassend überarbeitet. Die Entwickler haben die App technisch neu aufgebaut und die Benutzeroberfläche neu gestaltet. Neu hinzugekommen sind über 30 Funktionen, die die Nutzung übersichtlicher und vielseitiger machen sollen. Dazu zählt unter anderem ein integriertes Logbuch, mit dem sich nachverfolgen lässt, welche Armbänder besonders häufig oder kaum getragen werden.

Erstmals bietet die App auch statistische Auswertungen. So erhalten Nutzer Einblicke in ihre bevorzugten Farben, Materialien oder Stilrichtungen – direkt auf dem Gerät, ohne externe Server. Auch thematische Sammlungen wie „Made in Switzerland“ oder „Adventure awaits“ helfen dabei, sich in der Vielfalt der verfügbaren Armbänder zurechtzufinden oder neue Modelle zu entdecken.

Katalog für zehn Jahre Zubehörgeschichte

In ihrer aktuellen Version deckt die App das gesamte offizielle Armbandangebot seit der ersten Apple Watch ab. Die Bänder lassen sich nach Veröffentlichungsdatum, Farbe oder Typ filtern. Zusätzlich stehen Bildergalerien und technische Details zur Verfügung. „Bandbreite“ richtet sich damit nicht nur an eingefleischte Sammler, sondern auch an Nutzer, die sich über bestimmte Modelle informieren möchten oder ein passendes Armband suchen.



Die App wird regelmäßig aktualisiert und erhält mit jeder neuen Apple-Veröffentlichung frische Daten. Von Sammlern mit mehr als fünf Armbändern wird ein einmaliger In-App-Kauf in Höhe von sehr fairen 8 Euro vorausgesetzt, um alle Funktionen uneingeschränkt nutzen zu können. Die Basisversion bleibt weiterhin kostenlos.