Apple Watch 10: Löst Titan die Edelstahlvariante ab?

Es dauert keine Woche mehr, bis wir neben den neuen iPhone-Modellen auch zu sehen bekommen, was Apple an der Apple Watch verbessern will. Für die Apple-Uhr steht ja ein Jubiläum an, in diesem Jahr bekommen wir die Apple Watch Series 10 zu sehen – zeitweise war ja auch die Rede davon, dass Apple diese runde Zahl zum Anlass für die Namensgebung Apple Watch X nimmt.

Spannender als die Namensgebung sind allerdings die mit der neuen Version verbundenen Neuerungen, und hier verhält es sich bislang erstaunlich ruhig. Entweder hat Apple nichts Großes geplant, oder deren Geheimhaltung funktioniert bestens. Es gibt zwar diverse Gerüchte, doch klingt das alles noch sehr spekulativ.

It looks like the new Apple Watch 10 will use a flat screen like the Apple Watch Ultra, plus the size is expected to increase by 1mm, bringing the 41mm to 42mm and the 45mm to 46mm pic.twitter.com/uLU7ANBH8W

Dieser Eindruck spiegelt sich auch in den Aussagen des mit ganz guten Verbindungen zu Apples Produktionspartnern ausgestatteten Twitter/X-Nutzers Majin Bu wider. Heute Vormittag ließ dieser noch verlauten, dass die Apple Watch 10 seinen Erwartungen zufolge mit einem mit der Apple Watch Ultra vergleichbaren flachen Bildschirm kommt. Wenige Stunden später macht er dann die Ansage, dass der Uhr das leicht gewölbte Display auch in der kommenden Generation erhalten bleibt.

Dieser Meinungswechsel wird allerdings auch begründet, denn unabhängig von seinen eigenen Erwartungen hat Bu eine Auflistung der von seinen Quellen erwarteten Änderungen veröffentlicht.

Apple Watch 10 changes based on what I have been told from my source:

1. Will be available in 2 new sizes 42-46 mm

2. The display should remain identical (curved display)

3. The speaker design becomes like on Apple Watch Ultra as you can see in the image, but the speakers will… pic.twitter.com/J0XqyvFQBg

