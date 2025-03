„Apple Sports“ lässt hierzulande weiter auf sich warten

Inzwischen ist es schon wieder über ein Jahr her, seit Apple mit Apple Sports eine eigene Anwendung für Sportfans veröffentlicht hat. Damals hatten wir noch ein wenig Hoffnung, dass auf den anfänglichen Start in den USA, Kanada und Großbritannien zeitnah auch weitere Länder folgen würden. Mittlerweile muss man sich wohl damit abfinden, dass Apple diesbezüglich kein besonderes Interesse hat.

Dabei wird die App selbst mit jedem Update auch für internationale Nutzer interessanter. Bereits vom Start weg konnte man darüber nicht nur Informationen zu den klassischen amerikanischen Sportarten und Turnieren abrufen, sondern es waren direkt auch populäre internationale Ligen vertreten. Fußballfans können beispielsweise über „Apple Sports“ unter anderem Ergebnisse, Begegnungen und Statistiken rund um die deutsche Bundesliga und weitere europäische Wettbewerbe wie die Premier League, die Serie A, LaLiga oder die Ligue 1 abrufen.

Anfang dieses Monats wurde „Apple Sports“ um die Formel 1 erweitert und hält seither umfassende Informationen zu dem weltweiten Rennwettbewerb bereit, darunter Live-Bestenlisten und aktuelle Rundenzeiten. Zudem wurde die UEFA Champions League der Frauen integriert, wo wir uns erneut die Frage stellen, warum Apple die App dann nicht endlich auch in jenen Ländern anbietet, aus denen die hier teilnehmenden Teams kommen.

Haben wir zu hohe Erwartungen?

Apple hat aktuell zwar ein deutschsprachiges Supportdokument zur „Apple Sports“-App veröffentlicht. Daraus ergeben sich jedoch keine großen Hoffnungen auf einen baldigen Start in Deutschland. Zum einen übersetzt Apple viele Dokumente zu hierzulande nicht verfügbaren Funktionen automatisch auch auf Deutsch. Darüber hinaus wird im Inhalt des Dokuments klar darauf verwiesen, dass Apple Sports nur in Kanada, Großbritannien und den USA verfügbar ist. Und dies zudem nur auf dem iPhone.

Man darf sich wundern, dass ein Konzern, dessen Finanzreserven sämtliche Vorstellungen sprengen, auch bei überschaubaren Projekten wie diesem lediglich halbe Sachen macht und die Anwendung weder mit all seinen Geräten kompatibel und die Anwendung weder mit all seinen Geräten kompatibel noch in einigen seiner wichtigsten Märkte verfügbar ist.