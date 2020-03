Apple Pay & Co.: Nicht nur bequem, sondern aktuell auch sinnvoll

Das kontaktlose Bezahlen mit Apple Pay kann man dieser Tage auch als freundliche und verantwortungsbewusste Geste gegenüber dem Kassenpersonal sehen. Wer die Möglichkeit hat, auf einen persönlichen Kontakt zu verzichten, der sollte dies nach Möglichkeit auch tun.

Bild: MasterCard

Der Branchenverband Bitkom wirft mit Blick auf diesen Sachverhalt einmal mehr seine Forderung in den Raum, die Möglichkeit zum kontaktlosen Bezahlen wenn nötig auch mittels gesetzlicher Vorgaben voranzutreiben. Überall dort, wo es Bezahlvorgänge gibt, wollen die Vertreter des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien mindestens auch eine elektronische Bezahlmöglichkeit sehen.

Eine Forderung, die kleineren Händlern zu schaffen machen könnte und wohl nicht zwingend auch sinnvoll sein muss. Unumstritten ist allerdings, dass die aktuelle Situation neben Zeitersparnis und Komfort einen weiteren großen Vorteil der kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten ins Rampenlicht stellt.

Pakete „kontaktlos“ zustellen lassen

Passend dazu könnt ihr euch auch über eine Abstellgenehmigung für die Paketdienste – oft auch Garagenvertrag genannt – nachdenken. Wenn die sichere Ablage von Paketsendungen in eurem Umfeld realisierbar ist, erleichtert ihr den Zustellern auf diese Weise in mehrfacher Hinsicht ihre Arbeit. Die Pakete können nicht nur ohne persönlichen Kontakt, sonder auch mit deutlicher Zeitersparnis zugestellt werden – von beiden Punkten profitiert mit Blick auf das hohe Versandaufkommen dieser Tage am Ende nicht nur der Zusteller, sondern auch alle Kunden.