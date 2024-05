Apple Music mit WWDC-Wiedergabeliste und neuer Gratisaktion

Den Start der Entwicklerkonferenz WWDC vor Augen hat Apple eine für diesen Anlass zusammengestellte Apple-Music-Wiedergabeliste veröffentlicht. Begleitend ist auch eine neue Werbeaktion für Apples Musikdienst am Start, bei der auch Nutzer zum Zug kommen, die bereits zuvor regelmäßig von solchen Angeboten profitiert haben.

Apples „WWDC24 Hello“-Wiedergabeliste umfasst 20 Songs mit insgesamt 59 Minuten Länge. Musik ist natürlich Geschmacksache, Apple versucht hier mit einem Mix aus Songs wie „Million Dollar Baby“ von Tommy Richman, „Birds of a Feather“ von Billie Eilish, „Home“ von den Good Neighbours oder „Creatures in Heaven“ von den Glass Animals ein breites Feld abzudecken.

#WWDC24 is almost here! Check out this playlist of summer sounds to get ready for the biggest Apple developer event of the year. https://t.co/6BxZT3Ozau pic.twitter.com/uSHqq4clN3

— Apple Music (@AppleMusic) May 29, 2024