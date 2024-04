Apple Maps: Autos und Kamera-Rucksäcke wieder unterwegs

Apple macht sich wieder daran, das in seinem Kartendienst Apple Maps für Deutschland hinterlegte Karten- und Bildmaterial zu aktualisieren. Von heute bis in den Spätsommer hinein werden aus diesem Grund wieder Apple-Mitarbeiter mit speziell ausgerüsteten Fahrzeugen in allen 16 Bundesländern unterwegs sein.

In den kommenden Wochen werden dann in ausgewählten Regionen zusätzlich auch Apple-Angestellte mit Kamera-Rucksäcken zu Fuß dafür sorgen, dass mit dem Auto nicht erreichbare, in der Regel städtische Bereiche entsprechend erfasst werden.

Die blauen Bereiche werden zu Fuß erfasst

Apple informiert wie gewohnt auf der eigens dafür angelegten Webseite „Apple Maps-Bilderfassungen“ nach Bundesländern sortiert über die für seine Vermessungsfahrten und -wanderungen geplanten Termine. Wer darüber hinausgehende, detaillierte Angaben auf die einzelnen Landkreise bezogen sucht, wirft einen Blick auf diese von Apple im PDF-Format veröffentlichte und aktuelle Liste für Deutschland:

Unsere Nachbarn in Österreich sind dann ab Mai an der Reihe und in der Schweiz hat die diesjährige Datenerfassung von Apple bereits im vergangenen Monat begonnen. Dort findet neben Autos und Rucksäcken übrigens auch das iPad bei der Datenerfassung Verwendung.

Wann und wo laufen die Kamera-Rucksäcke von Apple?

Wenn es um die Datenerfassung zu Fuß geht, stellt Apple übrigens immer sehr detaillierte Informationen bezüglich der zu erfassenden Regionen bereit. Auf speziellen Karten sind dann jene Bereiche markiert, in denen die mit Kamera-Rucksäcken ausgestatteten Apple-Mitarbeiter im jeweils genannten Zeitraum unterwegs sind. Für Deutschland sind dieses Jahr bislang die folgenden Einsätze geplant: