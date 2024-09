Apple Intelligence: KI-Funktionen erfordern zusätzlichen Speicherplatz

Mit der Veröffentlichung von iOS 18.1 wird Apple die ersten KI-Funktionen von “Apple Intelligence” in ausgewählten Märkten außerhalb der Europäischen Union einführen. Die finale Download-Freigabe von iOS 18.1 wird Mitte Oktober erwartet und wird Apple Intelligence dann nicht nur auf allen iPhone-16-Modellen, auf dem Mac und auf dem iPad, sondern auch auf dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max verfügbar machen.

Auf den kompatiblen Geräten geht die Bereitstellung von Apple Intelligence dabei mit einem zusätzlichen Speicherbedarf einher, der Anfangs noch überschaubar ausfällt, im Laufe der Zeit aber weiter anwachsen könnte.

Speicherbedarf für Apple Intelligence

Laut dem von Apple veröffentlichten Hilfedokument #121115 („How to get Apple Intelligence on iPhone“), benötigt Apple Intelligence zum Debüt gut 4 GB Speicherplatz auf dem iPhone. Diese Anforderung kommt zusätzlich zu dem Speicherplatz, der für das Betriebssystem selbst benötigt wird. Die Angaben beziehen sich dabei ausschließlich auf iPhones; die spezifischen Anforderungen für iPads und Macs wurden von Apple bisher nicht detailliert erläutert.

Bemerkenswert ist, dass Apple bereits darauf hinweist, dass der Speicherbedarf für Apple Intelligence künftig steigen könnte. Mit der Einführung weiterer Funktionen und KI-Modelle könnte der benötigte Speicherplatz kontinuierlich anwachsen: „Storage requirements for on-device Apple Intelligence models will increase as more features roll out.“ Nutzer, die bereits heute wenig freien Speicher auf ihren Geräten haben, sollten daher frühzeitig Platz schaffen.

Basisinstalltion benötigt 12 bis 17 GB

Apple gibt an, dass eine Standardkonfiguration des iPhone 16 bereits zwischen 12 und 17 GB Speicherplatz für das Betriebssystem und vorinstallierte Apps beansprucht. Einige dieser Apps, die insgesamt etwa 4,5 GB Speicherplatz nutzen, können zwar gelöscht und bei Bedarf aus dem App Store wieder heruntergeladen werden, 12 GB müssen von der Nennkapazität aber definitiv abgezogen werden.

Insbesondere bei den neuen iPhone 16 Modellen könnte sich dies als Problem erweisen. Nutzer, die sich für eine Variante mit nur 128 GB Speicher entscheiden, könnten schneller an die Kapazitätsgrenzen stoßen als erwartet.

Die genaue Speicherbelegung variiert je nach Softwareversion, Einstellungen und Modell des iPhones.