Apple-Guthaben noch bis Sonntag 10 Prozent günstiger

Bis zum Sonntag könnt ihr bei Rewe online oder auch in den Filialen wieder 10 Prozent beim Kauf von Apple-Guthaben sparen. Vorausgesetzt wird hierfür allerdings, dass ihr kein Problem mit dem Bonusprogramm Payback habt. Denn den Preisnachlass gibt es nicht direkt, sondern in Form von Extrapunkten für Payback.

Wie in den meisten Fällen ist die Sonderaktion zudem auf den Kauf von Apple-Guthaben beziehungsweise der entsprechenden Guthabenkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro beschränkt. Die ebenfalls bei Rewe erhältlichen variablen Gutscheinkarten sind ebenso wie die kleinste Wertstufe mit 15 Euro nicht für die Bonusaktion qualifiziert.

Die aktuelle Rewe-Payback-Aktion für Apple-Guthaben ist bereits am Montag angelaufen und lässt sich nur noch bis zum Wochenende nutzen. Dank der hier auch verfügbaren Online-Option könnt aber auch noch am Sonntag von dem Angebot Gebrauch machen. Falls ihr den Kauf einer Gutscheinkarte in einer Rewe-Filiale vorzieht, prüft vor dem Bezahlen besser nochmal, ob die Aktion tatsächlich auch dort verfügbar ist beziehungsweise sucht und aktiviert den entsprechenden Gutschein in der Rewe- oder der Payback-App.

Payback-Punkte bar auszahlen

Damit ihr auch tatsächlich einen direkten finanziellen Vorteil aus der Aktion zieht, lasst ihr euch das gewonnene Punkte-Guthaben am besten auszahlen, anstelle es im Prämienshop von Payback „auf den Kopf zu hauen“.

Diese Option ist weiterhin kaum bekannt und versteckt sich im unteren Bereich dieser Payback-Seite. Eine Auszahlung ist allerdings erst ab 200 Payback-Punkten möglich und kann ausschließlich in Form einer Überweisung auf ein privates Girokonto erfolgen. Bis das Geld dann bei euch ist, können bis zu zehn Werktage vergehen. Weitere Fragen rund um das Einösen von Payback-Punkten und deren Umwandlung in Bargeld werden auf dieser Webseite beantwortet.