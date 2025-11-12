iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 776 Artikel

Weiterhin nur für iCloud+-Abonnenten

Apple Einladungen: Mehr Optionen für Teilnehmerzusagen
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Apple hat in der vergangenen Nacht weitere Funktionserweiterungen für seine Anwendung Apple Einladungen bereitgestellt. Nutzer haben hier nun die Möglichkeit, zusätzliche Angaben zu einer Einladung einzusehen oder zu erfassen. Gäste können nun angeben, wie viele Erwachsene und Kinder sie begleiten.

Ergänzend zu dieser funktionalen Verbesserung werden mit der neu erhältlichen Version 1.6 der App laut Apple auch verschiedene Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen ausgeliefert.

Spezielle Zielgruppe

Die Einladungs-App ist wohl eines der kontroversesten Angebote aus dem Hard- und Software-Portfolio von Apple. Während ein Teil der Apple-Kunden bei ihrer Vorstellung nur den Kopf geschüttelt hat, hat die Anwendung dem hier eigegangenen Feedback zufolge durchaus auch ihre Fans und aktiven Nutzer. Ein wenig fühlen wir uns dabei aber dennoch an Apples Clips-App erinnert, die ebenfalls eine eher begrenzte Zielgruppe hatte und im vergangenen Monat wieder eingestellt wurde.

Apple Einladungen App

Die App fungiert zudem teilweise als Werbefläche für weitere Apple-Dienste. So wird ein kostenpflichtiges Abo von iCloud+ zwingend vorausgesetzt, um damit eigene Einladungen zu erstellen. Lediglich das Beantworten von erhaltenen Einladungen ist kostenlos. Zudem hat Apple auch Werbung für Apple Music in der Anwendung untergebracht und bietet Abonnenten des Musikdienstes an, die Einladungen musikalisch zu untermalen.

Einladungen gestalten und verwalten

Die App soll Apple-Nutzern dabei helfen, eigene Einladungen zu gestalten und Veranstaltungen direkt über ihr iPhone organisieren. Für den Hintergrund lässt sich entweder ein eigenes Foto oder ein von Apple bereitgestelltes Motiv auswählen. Ergänzend können die Schriftart und das Layout angepasst sowie Karten- und Wetterinformationen ergänzt werden.

Anschließend können die Einladungen per Link in beliebigen Messenger-Apps geteilt werden. Zu- oder Absagen können geräteunabhängig auch über das Internet erfolgen.

Laden im App Store
Apple Einladungen
Apple Einladungen
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos
Laden
12. Nov. 2025 um 08:26 Uhr von chris Fehler gefunden?


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Weiß jemand, ob Freunde mit Android-Handys (ja, ich kenne solche komischen Menschen ;) ) die Einladungen auch sinnvoll beantworten können?

    Antworten Melden

  • Ich habe sie zu meinem dreissigsten Geburtstag genutzt. Grosse Einladung erstellt. In meinem Umfeld ist es nicht unüblich an grosse Grillfeste etwas mitzubringen (Salat, Brot, Dessert…). Eine Möglichkeit, dies zu managen, hat mir gefehlt. Die App ist noch etwas „eingleisig“ unterwegs. Gut, wenn Apple sie weiter entwickelt.

    Antworten Melden

  • Hatte meinen geburtstag gefeiert und die örtlichkeit geändert. es wurde niemand über diese änderung informiert das war dann ziemlich blöd.

    Antworten Melden

  • Wieder eine eher US App, hier wird alles über WhatsApp Events gehändelt.

    Antworten Melden

  • die App an sich ist nicht schlecht.
    A B E R um die Einladung zu beantworten oder auch nur zu sehen, bekommen Gäste einen Link zugeschickt, den sie anklicken müssen. Die Meisten sind vorsichtig und klicken ihn nicht an- bekommen also auch keine Einladung. Damit kann ich diese App nicht gebrauchen.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42776 Artikel in den vergangenen 6647 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven