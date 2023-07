Apple einigt sich mit Nokia: Patentabkommen verlängert

Nokia zufolge werden sich die mit diesem Lizenzvertrag verbundenen Einnahmen voraussichtlich von Januar 2024 an bemerkbar machen. Allerdings habe man dies in den mit dem letzten Finanzbericht vom 20. April verbundenen langfristigen Prognosen bereits berücksichtigt.

In einer Pressemitteilung lässt Nokia wissen, dass man sehr darüber erfreut sei, im Einvernehmen mit Apple eine langfristige Patentlizenzvereinbarung abgeschlossen zu haben. Die Vereinbarung spiegle die Stärke des Patentportfolios von Nokia und die damit verbundenen jahrzehntelangen Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Mobilfunkstandards und anderen Technologien wider.

Nokia verdient am iPhone mit, und das vermutlich gar nicht so schlecht. Der finnische Telekommunikationskonzern hält verschiedene von Apple beim iPhone genutzte Patente und hat sich nun für ein paar weitere Jahre seine finanzielle Beteiligung am iPhone-Erfolg gesichert.

Insert

You are going to send email to