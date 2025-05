Apple Arcade: Fünf neue Titel erweitern das Spieleangebot

Apples Spiele-Abonnement Apple Arcade wird am 5. Juni um fünf weitere Spiele ergänzt. Dazu gehört unter anderem UNO: Arcade Edition, eine digitale Variante des bekannten Kartenspiels mit klassischen Spielregeln und neuen Optionen. Der Titel bietet unterschiedliche Spielmodi und erlaubt individuelle Anpassungen.

Ebenfalls neu ist LEGO Hill Climb Adventures+, das Elemente aus der LEGO-Welt mit dem Gameplay des Physik-Rennspiels Hill Climb Racing kombiniert. Nutzer fahren durch abwechslungsreiche Umgebungen, verbessern ihre Fahrzeuge und stoßen auf versteckte Inhalte.

Mit Lost in Play+ erscheint ein visuell geprägtes Point-and-Click-Spiel, in dem ein Geschwisterpaar in einer Traumwelt unterwegs ist. Das Spiel verzichtet auf gesprochene Sprache und setzt auf handgezeichnete Animationen sowie Rätsel.

In Helix Jump+ steuern Spieler einen Ball durch drehende Turmkonstruktionen – ein Arcade-Spiel mit überarbeiteter Steuerung und Optik. Einen besonderen technischen Ansatz verfolgt WHAT THE CAR?, das für die Apple Vision Pro entwickelt wurde. Nutzer bedienen das Spiel durch Gestensteuerung und erleben dynamische Rennen mit ungewöhnlich konzipierten Fahrzeugen.

Erweiterungen für bestehende Spiele

Auch bereits veröffentlichte Titel erhalten im Juni neue Inhalte. Im Spiel Crayola startet am 26. Juni eine sommerliche Sonderaktion mit der Kinderbuchfigur Paddington. Am 22. Mai wird in Skate City: New York ein neues Gebiet freigeschaltet – der Stadtteil Queens mit zusätzlichen Herausforderungen.

Ab dem 8. Mai ist zudem Basketballspieler Shaquille O’Neal in NBA 2K25 Arcade Edition im „Greatest Mode“ verfügbar. Weitere Aktualisierungen betreffen unter anderem Shovel Knight Dig, Hello Kitty Island Adventure und Fruit Ninja Classic+.

Apple Arcade weiter zum Standardpreis

Apple Arcade kostet 6,99 Euro im Monat und ist auch über Apple-One-Abos nutzbar. Der Spielekatalog ist auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro zugänglich. Ein einzelnes Abo kann von bis zu sechs Personen innerhalb einer Familiengruppe genutzt werden. Die Gerätekompatibilität und regionale Verfügbarkeit einzelner Titel kann variieren.