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Anka: Anker bringt KI-Hilfe für Solarbank-Nutzer

Anka: Anker bringt KI-Hilfe für Solarbank-Nutzer
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Anker erweitert seine iPhone-App um einen KI-Assistenten für Energiethemen. Mit Version 3.20.0 der Anker-App startet „Anka“, ein neuer Helfer, der zunächst für unterstützte Solarbank-Modelle verfügbar ist.

Anker Solix Solarbank 4 Pro Wetterfest

Ankers neue Solarlösung kommt bald auf den Markt.

Der Assistent soll Nutzern helfen, ihre Energiedaten besser zu verstehen. Statt sich durch Diagramme, Ladegrenzen und Einstellungsmenüs zu arbeiten, können Fragen künftig in natürlicher Sprache gestellt werden. Anker nennt unter anderem Effizienzanalysen, personalisierte Nutzungsempfehlungen und den Zugriff auf Energiedaten per Chat.

Damit passt Anka gut zu der Richtung, in die sich moderne Balkonkraftwerke mit Speicher entwickeln. Die Systeme bestehen längst nicht mehr nur aus Solarmodulen, Akku und Wechselrichter. Entscheidend ist zunehmend die App, weil dort Lade- und Entladeverhalten, Hausverbrauch, Smart Meter, dynamische Stromtarife und Notstromreserven zusammenlaufen.

Fragen statt Menüs durchsuchen

Gerade bei Ankers Solarbank-Systemen spielt die App schon länger die zentrale Rolle. Bei der Solix Solarbank 3 Pro lassen sich etwa Echtzeitdaten, wie Akkustand, Hausverbrauch und die Abgabe ins Hausnetz, überwachen. In Verbindung mit Smart Meter und dynamischem Stromtarif wird daraus schnell ein recht komplexes Energiemanagement.

Anka App

Anka wurde bereits letztes Jahr vorgestellt.

An genau dieser Stelle kann ein Assistent sinnvoll sein. Wenn Anka verständlich erklären kann, warum der Speicher gerade lädt, warum Energie zurückgehalten wird oder wann sich ein Verbraucher besser einschalten lässt, wäre das für viele Nutzer hilfreicher als eine weitere Statistikseite.

Solarbank bleibt App-getrieben

Mit Version 3.20.0 bringt die Anker-App zudem weitere Neuerungen für Solix-Nutzer. Genannt werden unter anderem eine Backup-Reserve für die Solarbank 3 E2700 Pro, optimierte Lade- und Entladegrenzen sowie eine geplante Einspeisesteuerung für das Power Dock. Die App unterstützt inzwischen eine breite Palette von Solix-Geräten, darunter Solarbank, Smart Meter, Smart Plug, Power Dock und EV Charger.

Wie nützlich Anka im Alltag wirklich ist, hängt nun davon ab, wie gut der Assistent die eigenen Anlagen- und Verbrauchsdaten versteht. Der Ansatz ist aber nachvollziehbar: Balkonkraftwerke werden leistungsfähiger, Speicher größer und Stromtarife dynamischer. Eine App, die nicht nur Werte anzeigt, sondern diese auch erklärt, kann hier tatsächlich einen Mehrwert bieten.

Wer ohnehin über den Einstieg in ein Anker-System nachdenkt, findet bei Amazon aktuell passende Sets rund um die Solarbank und Ankers Balkonkraftwerk-Komponenten.

Produkthinweis
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPTs (3600W), bis zu 16kWh Kapazität, 1200W...
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Entwickler: Power Mobile Life LLC
Preis: Kostenlos
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28. Mai 2026 um 09:06 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich entwickle jetzt mal eine App die anzeigt wann man ein- und wieder ausatmen soll. Ich glaube immer mehr dass da Bedarf ist. ;-)

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  • Joah hatte mir vor kurzem die Liberty Pro 4 besorgt gehabt, als ich die dazugehörige soundcore app geladen hatte war ich schon verwundert wie aufgebläht und was die ANKA ki dort zu suchen hat …

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  • knknzffrrchhhtkrszt

    Bekommen Klima dieses Jahr, bin am überlegen, ob ein Balkonkraftwerk Sinn macht als Mieter. Man schleppt halt immer mehr Technik mit sich herum, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das bei einem Umzug dann mal ist

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