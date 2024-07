Amegat, ESR, Ugreen, Anker: Die relevanten Zubehör-Deals des Prime Day

Wir können und wollen nicht jeden einzelnen Akku berücksichtigen, der im Rahmen des Prime Day heute 15 Prozent günstiger als sonst angeboten wird. Auf die unserer Meinung nach relevanten Zubehör-Anbieter und deren Prime Day-Angebote weisen wir jedoch gerne hin, um euch so einen Überblick über die wirklich wichtigen Zubehör-Deals zu gewähren.

Newcomer Amegat

Der Zubehör-Anbieter Amegat ist eigentlich erst im Laufe der vergangenen acht Monate so richtig in Erscheinung getreten. Statt einer inflationären Angebotsvielfalt konzentriert sich der neue Player am Markt auf solide Ladelösungen. Amegat setzt dabei auf moderne Standards wie etwa den drahtlosen Qi2-Ladestandard, der iPhones kabellos mit bis zu 15 Watt Ladeleistung versorgt.

ESR mit Qi2-Angeboten

Unter den Angeboten des Zubehör-Anbieters ESR wollen wir eure Aufmerksamkeit vor allem auf zwei Produkte richten, deren Vorgängerversionen wir selbst relativ regelmäßig im Einsatz haben. Zum einen ist das Reise-Set mit ultrakompaktem iPhone-Ladegerät, Apple-Watch-Adapter und AirPods-Auflage im Prime Day Angebot zu haben, zum anderen ist auch das MagSafe-Autoladegerät reduziert verfügbar. Bei beiden Modellen handelt es sich um die neuen Q2-Varianten, die drahtlos nun noch mehr Ladeenergie liefern. Auch das einfache Qi2-Ladepad mit langem USB-C-Kabel ist 5 Euro billiger als sonst.

Ugreen mit solider Kost

Ugreen produziert seit Jahren qualitativ hochwertige Hardware und hat uns mit Accessoires für iPhone, Mac und Co. bislang noch nicht enttäuscht. Allein die Angebotsaktionen haben in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen. Entsprechend freut das Mitwirken beim Prime Day. Die relevanten Angebote seht ihr hier:

Platzhirsch Anker

Anker ist mit seinen vielen Marken inzwischen so breit aufgestellt, dass eine Liste aller Prime-Day-Angebote hier wohl den Rahmen sprengen würde. Sicher sehenswert sind die Anker MagGo Qi2 3-in-1 Ladestation, die aktuell 20 Euro günstiger angeboten wird, sowie das ultrakompakte Nano-Netzteil.