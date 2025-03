Amazon Music Unlimited für Neukunden 3 Monate kostenlos

Amazon Music Unlimited gibt es nach längerer Pause mal wieder drei Monate lang kostenlos. Die Aktion ist leider nur für Neukunden, aber es wird sich sicher hier und da noch jemand finden, der bislang noch keinen Gebrauch von so einem Angebot gemacht hat.

Vom Umfang ihrer Musikbibliotheken unterscheiden sich die großen Musikdienste inzwischen ja eher nicht. Die Unterschiede muss man erstmal finden. Interessanter wird es, wenn man zudem auch Hörbücher hören will. In diesem Fall würden wir zu Spotify oder Deezer raten.

Amazon Music bietet wiederum wie Apple Music und Deezer Musik in HD-Qualität und 3D-Audio an. Hier kann Spotify nicht mithalten, die sind zwar weiterhin Marktführer im Bereich der Musikdienste, halten aber ihr vor Jahren gemachtes Versprechen immer noch nicht, Musikstreaming auch in höherer Audioqualität zu ermöglichen.

Diese feinen Details dürften jedoch Nutzern, die von einem zum nächsten Probeabo springen, eher egal sein. Aktuell habt ihr wie gesagt die Möglichkeit, euch drei Monate lang komplett kostenlos mit Amazon Music Unlimited zu vergnügen. Die Aktion läuft noch bis zum 16. April und setzt ein Kundenkonto bei Amazon voraus.

Amazon Music lässt sich nicht nur per App auf Mobilgeräten nutzen, sondern ist auch direkt in die Echo- und Fire-TV-Geräte des Herstellers integriert. Mit dem Abo bekommt man zudem die Möglichkeit, die Musik für die Offline-Nutzung herunterzuladen.

Auto-Verlängerung wenn nicht gekündigt

Falls ihr von der Testmöglichkeit Gebrauch macht, solltet ihr beachten, dass sich das Abo – wenn nicht gekündigt – im Anschluss an den Probezeitraum kostenpflichtig verlängert. In der Folge kann man dann monatlich kündigen. Der reguläre Preis beläuft sich auf 10,99 Euro. Mitglieder von Amazon Prime bezahlen 9,99 Euro im Monat.

Mit Amazon Prime hat man übrigens auch so schon die Möglichkeit, das komplette Portfolio von Amazon Music werbefrei zu hören. Der große Haken ist hier allerdings, dass man zwar einzelne Künstler, Alben oder Wiedergabelisten auswählen kann, hier aber nur die Möglichkeit zur Zufallswiedergabe hat.