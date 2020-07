AirThings baut Radon-Sensoren mit iPhone-App

Der norwegische Hersteller AirThings hat sich auf Sensoren für die die Überwachung der Raumluftqualität spezialisiert. Von den uns bislang bekannten Produkten auf dem Markt hebt sich AirThings durch seinen Fokus auf die Messung der Radonbelastung ab.

Bei Radon handelt es sich um ein radioaktives Gas, das in hohen Konzentrationen gesundheitsgefährlich sein kann. Für weitere Infos zu diesem Thema finden sich beim NDR und beim Spiegel recht aktuelle Berichte. Wir halten unseren Fokus auf die technischen Daten der AirThings-Produkte.

Zunächst muss man wissen, dass die AirThings-Produkte erstmal nur über Bluetooth mit dem iPhone kommunizieren. Wer sich von dieser wenig komfortablen räumlichen Beschränkung lösen will, benötigt den optionalen Hub des Herstellers. Dieser kommuniziert über Funk statt Bluetooth mit den Sensoren und kann deren Reichweite somit deutlich erhöhen, zudem stellt er die Messdaten zum Abruf über das Internet bereit. Ähnlich wie bei der Wetterstation von Netatmo läuft dies über ein Benutzerkonto beim Hersteller und dessen Server. Ergänzend zum direkten Zugriff per App besteht dann auch die Möglichkeit zur Anbindung an Alexa, Google Assistant oder IFTTT.

Das Produktportfolio von AirThings ist leider eher unübersichtlich. Unterm Strich dürfte sich die Qual der Wahl allerdings auf die Modelle Wave und Wave+ beschränken. Wer den Leistungsumfang der beiden Geräte dann vergleicht, greift vermutlich lieber gleich zum zwar teuren, dann aber auch entsprechend vielseitigen Wave+. Zusätzlich zu den auch beim Standard-Wave integrierten Sensoren für Radon, Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann dieser nämlich auch gleich noch Werte für CO2, flüchtige organische Verbindungen und den Luftdruck liefern.

Beim Blick auf die von AirThings aufgerufenen Preise darf man dann durchaus von Premium-Produkten sprechen. In Deutschland verkauft AirThings direkt über Amazon und hat neuerdings auch Cyberport und Tink als Vertriebspartner mit im Boot. Der Wave+ ist derzeit ab 236 Euro zu haben, das einfachere Modell Wave bereits ab 176 Euro. Der unserer Meinung nach empfehlenswerte Hub ist momentan vergriffen, schlägt wenn lieferbar aber mit weiteren 79 Euro zu Buche.