AirTags sollen auch in Generation 2 ohne Akku kommen

So wie es aussieht, wird uns die nächste Generation der AirTags zumindest in einem Punkt enttäuschen. Apple wird wohl weiterhin auf die Stromversorgung per Knopfzelle setzen und keine wiederaufladbare Batterie integrieren.

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman beantwortet die Frage, ob Apple den AirTag in der für das kommende Jahr erwarteten zweiten Generation mit einem Akku ausstattet, negativ. Natürlich bleibt die Möglichkeit offen, dass Apple uns hier noch überrascht. Gurman verfügt kommende Apple-Produkte betreffend aber in der Regel über solides Insiderwissen.

Natürlich bleibt die Möglichkeit vorhanden, die integrierte Batterie anders als bei den in diesem Segment zum Teil auch erhältlichen Wegwerfprodukten, nach ihrem Lebensende auszutauschen. Möglicherweise hat man sich bei Apple ja auch aufgrund des dann erforderlichen Ladeanschlusses gegen die Möglichkeit zum Wiederaufladen entschieden.

Äußerlich soll sich nichts ändern

Beim AirTag 2 sind keine weiteren Änderungen am Formfaktor zu erwarten.. Bei der Neuauflage des im April 2021 ursprünglich vorgestellten Dingefinders zählen wohl ausschließlich die „inneren Werte“.

Soweit bislang bekannt, wird der AirTag 2 bei Apple unter dem Codenamen B589 entwickelt und soll nicht nur von einer größeren Reichweite und allgemeinen Leistungsverbesserungen profitieren, sondern auch über Funktionen für zusätzlichen Schutz der Privatsphäre verfügen.

Die AirTags waren schon kurz nach ihrem Erscheinen in die Kritik gekommen, weil sie auch zur Überwachung von Personen genutzt werden konnten. Ergänzend zu den seither implementierten Verbesserungen im Software-Bereich könnte Apple auch dafür sorgen, dass sich der integrierte Lautsprecher schwieriger deaktivieren lässt und besser zu hören ist.

AirTags wieder zu Sonderpreisen

Das aktuelle Modell der AirTags wird derweil gerade wieder mit deutlichem Preisnachlass angeboten. Bei Amazon bezahlt man einzeln 29 Euro und 89 Euro im Viererpack. Telekom-Kunden bekommen die AirTags im Viererpack von Donnerstag an über MagentaMoments und die MeinMagenta-App sogar für lediglich 76 Euro.