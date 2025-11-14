AirPods Pro 3 und andere Herzfrequenzmesser in der Fitness-App

Apple erinnert mit einem neuen Support-Video daran, dass man die Fitness-App unter iOS 26 auch unabhängig von der Apple Watch zum Aufzeichnen von Trainings verwenden kann. Wer die Apple-Uhr nicht besitzt, kann auch andere Geräte zur Herzfrequenzmessung mit der Fitness-App verwenden. Apple macht hier natürlich besonders Werbung für die AirPods Pro 3 – die ersten AirPods, die auch die Herzfrequenz erfassen können.

Die in die Fitness-App integrierte Möglichkeit zur Anbindung von Herzfrequenzsensoren ist für die AirPods Pro 3 ebenso gut integriert wie dies für die Apple Watch der Fall ist. Ob andere, bei euch vorhandene Herzfrequenzsensoren ebenfalls funktionieren, müsst ihr ausprobieren. Apple unterstützt den ANT+-Standard nicht, eine Verbindung ist daher nur über Bluetooth möglich. Aber auch hier werden unseren bisherigen Erfahrungen zufolge längst nicht alle zur Messung der Herzfrequenz tauglichen Geräte erkannt.

Ob das iPhone mit einem Herzfrequenzsensor verbunden ist, seht ihr, indem ihr die Fitness-App öffnet und dort das Menü „Training“ auswählt. Ein Symbol zeigt oben rechts in der Ecke und zum Teil auch direkt bei einzelnen Workouts an, ob beziehungsweise welches Gerät verbunden ist und von der App erkannt wurde. Andere Geräte als die AirPods Pro 3 müssen in der Regel erst per Bluetooth-Verbindung hinzugefügt werden. Mit aktivem Herzfrequenzsensor stehen auch zusätzliche Trainings zur Verfügung.

Automatischer Stopp bei Verbindungsabbruch

Vor Beginn lassen sich dann noch verschiedene Einstellungen vornehmen, darunter feste Ziele für Kalorien, Zeit oder Distanz. Optional lässt sich auch eine Wiedergabeliste von Apple Music hinterlegen, die automatisch mit dem Training startet.

Während des Trainings zeigt das iPhone verschiedene Werte an, darunter Herzfrequenz, Distanz, Zeit und Kalorien. Falls die Verbindung zwischen dem iPhone und dem Herzfrequenzsensor unterbrochen wird, pausiert das Training so lange automatisch, bis der Sensor wieder verfügbar ist.